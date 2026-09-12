Аграрная азбука

Дошколята в Сыктывдинском районе впитывают любовь к растениеводству

Ранняя профориентационная работа активно ведется по всей Республике Коми. В Сыктывдинском районе упор сделан на агронаправление. Здесь подрастающему поколению прививают любовь к труду в поле даже не со школьной скамьи, а буквально с детского сада. Именно такой детсад с агроуклоном действует в сыктывдинском селе Лэзым.

Хороший опыт

Заведующая лэзымским детским садом Надежда Панченко рассказывает, что в садике две группы, 28 детей. Погружение в агрокультуру происходит здесь очень органично и естественно. Почти у всех семей в селе есть огороды, поэтому дети с малых лет видят работу на земле, в чем-то помогают родителям, сами привыкают к труду. Привычное дело продолжают и в садике. При этом процесс идет не по вдохновению, а в строго определенных проектных рамках.

– Дети с родителями и воспитателями участвуют в проектной деятельности. Затем наши воспитанники учатся защищать проекты, рассказывать о том, что и как вырастили. Ребята в возрасте пяти-семи лет получают хороший опыт. Малышей от этой деятельности мы тоже не отталкиваем, – рассказывает заведующая.

«Это я сажал!»

В этой большой работе детсад участвует с 2023 года. Тогда, удивив многих, одна из девочек вырастила необычайно большой огурец. В прошлом году двое ребят вырастили картофель двумя способами: с обработкой и под сеном. Детей необходимо вовлекать в эту деятельность с самого раннего возраста, убеждена Надежда Панченко:

– Детки с гордостью говорят: «Это я сажал!» Им интересно наблюдать, как из маленького семечка получается, например, огромная тыква.

Те самые «огромные тыквы» можно было увидеть на территории садика. Одну из красавиц, весом более 40 килограммов, уже срезали. Еще три продолжают расти. Воспитанники детсада с гордостью показывали плоды общего труда, особый разговор – о теплице, где растут не только привычные огурцы и помидоры, но и редкие в северных широтах арбузы и дыни. Конечно, вырастают они совсем небольшими, но дети с огромным интересом и удовольствием наблюдают за ростом этих культур.

– Некоторые школьники даже не знают, как растет кукуруза. А если вы наших детей спросите, легко ответят. Они уже в дошкольном возрасте понимают, что кукуруза появляется не из магазина, а растет в початках. Поймите, тут всё всем интересно. Главное – не бить ребяткам по рукам. Их ум еще не забит информационным мусором. Это то, из чего надо лепить наше будущее. Важно заложить правильные ценности. Детям нравится работать с землей, – рассказывает Надежда Панченко.

«Маргоша» и «Гулливер»

Благодаря активности и настойчивости руководства учреждения в этом детском саду реализуется масса проектов и программ. Удалось попасть даже в созданные не для дошколят, а для школьников всероссийские профориентационные конкурсные программы «Картофельный Бум» и «Овощной Бум». Их курирует Федеральный научный центр овощеводства. На конкурсной основе дети в разных регионах страны выращивают агрокультуры совместно с родителями на своих участках. По итогам они должны будут предоставить дневники наблюдений и фотографии выращенных культур.

Наталья Васильевна Ненева и ее сын – четырехлетний Дениска – участвуют в обоих конкурсах. Сначала они продемонстрировали, как хорошо прижился на их участке новый для Коми сорт моркови «Маргоша». Морковь посадили в начале июня. На вкус – сладкая, хрустящая. Правда, пока не так уж велика. Возможно, выкапывать еще рановато. Опытным путем овощеводы пришли к выводу, что и с посадкой чуть-чуть затянули, надо было в мае сажать, но поздно получили семена.

– Действовали не по принципу «посадил и забыл», а через каждые три дня следили за морковью. Регулярно обрабатывали от морковной мухи. У нас трое детей, все активно помогали: удобряли, чистили от сорняков. Всё делали в строгом соответствии с рекомендациями, заполняли таблицу наблюдений, – рассказывает Наталья Ненева.

На картофельном поле семьи Неневых растут четыре сорта картофеля: «Гулливер», «Краса Мещеры», «Садон» и «Синеглазка 2016». Именно эти сорта надо вырастить по программе конкурса «Картофельный Бум».

Системный подход

Воспитанники детского сада перейдут в среднюю школу, которая расположена в соседнем селе Пажга. А в этой школе открыты и успешно работают агроклассы. Кроме того, на базе Пажгинского центра дополнительного образования действуют и агрокружки, посещать которые можно с первого класса школы.

Так создается система воспитания аграриев. По итогам визита в детсад в Пажгинской школе состоялся круглый стол с участием специалистов Минсельхоза Коми, районного управления образования и Коми республиканского агропромышленного техникума. Заведующая отделом Центра господдержки АПК и рыбного хозяйства Республики Коми Лариса Пронина отметила, что участие в конкурсах помогает побудить у детей интерес к сельскому хозяйству. Вовлечение детей в агрообразование – одна из ключевых задач, поставленных перед профильными министерствами региона. Речь на круглом столе шла о выстраивании для детей четкой пирамиды развития – от детских садов к школам и профессиональным образовательным организациям, а далее – к трудоустройству на сельхозпредприятия региона.

По итогам встречи директор Пажгинской школы Екатерина Иванова, руководитель Коми республиканского агропромышленного техникума Светлана Савинова и гендиректор «Сыктывкарского молочного завода» Александр Смирнов подписали договор о сотрудничестве.

Ярослав СЕВРУК

Фото Ивана МЫСОВА

Указанные инициативы и конкурсы соответствуют задачам регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе», который входит в состав национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

На базе детского сада в селе Лэзым внедряется федеральная инновационная площадка «Национальный код 2.0: Культура и наука – будущее России». Ее цель – развитие исследовательской деятельности в садах по агронаправлению. Эта площадка входит в национальный проект «Молодежь и дети». Также сад участвует в республиканском проекте «ИМПУЛЬС», одно из его направлений – «ЭкоСад». Его суть в том, чтобы создать в детских садах Республики Коми экоразвивающую среду.