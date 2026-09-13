«Красная линия» для ИИ

Кандидаты и партии всё чаще используют в агитации искусственный интеллект

Продолжается один из важнейших этапов выборной кампании – агитационный.

Кандидаты и партии стараются информационно привлечь избирателей на свою сторону, доказать, что их программы действительно отвечают чаяниям народа. Для этого применяются различные формы агитации – от традиционных до новейших информационных технологий. Об особенностях нынешней агитационной кампании шла речь на очередном заседании Штаба по общественному наблюдению за выборами.

Открывая встречу, председатель Общественной палаты Коми Геннадий Левицкий отметил позитивную тенденцию: уходят те времена, когда с помощью скандала можно было привлечь к себе внимание:

– Привлечь внимание можно делом, словом, знанием, ответственностью. Это те позиции, по которым выбирают партию и кандидата – считает Геннадий Левицкий.

Руководитель аппарата Избирательной комиссии Республики Коми Наталия Макарова привела данные о ресурсах, которые направлены на информирование избирателей об участниках выборов:

– Когда на собраниях в трудовых коллективах нам говорят, что ничего не знают о кандидатах, мы задаем встречный вопрос: «Вы не знаете или не хотите знать?» В Коми 260 метров газетной бумаги отдано под агитационные материалы кандидатам и партиям. И это только те газеты, которые обязаны предоставлять бесплатную печатную площадь. В республике это 18 газет. А есть еще платные публикации. Пять телеканалов и один радиоканал предоставляют 56 часов бесплатного эфира, из них 28 часов отдаются под дебаты, в том числе для роликов. Каждая партия уже опубликовала свою предвыборную программу, избиркомы размещают ссылки на эти программные заявления. Также государство предоставляет кандидатам бесплатно помещения для встреч с избирателями. Уважаемые избиратели, делайте осознанный выбор, для этого созданы все условия! Кандидатов в депутаты Госдумы РФ от нашей республики восемь, партий – десять. Выбор есть всегда.

Член Общественной палаты России Юрий Болобонов обращает внимание на то, что в отведенные на агитацию 28 дней на избирателей обрушивается огромный поток информации. Такая перегруженность может сказаться негативно, ведь память человека устроена таким образом, что запоминаются лишь 5-6 ключевых тезисов, а кандидатам хочется включить в свои программы как можно больше пунктов. Неудивительно, что в программных документах много пересечений.

– Агитация должна быть яркой, интересной, самобытной. Многие для этого применяют новые цифровые технологии. Но в то же время такие технологии могут отталкивать определенные категории людей – прежде всего, старшее поколение. Поэтому в выигрыше будет та партия, которая сумеет совместить в себе классическую агитацию (ТВ, газеты, плакаты, баннеры, билборды, собрания), социальные сети с их локальными сообществами и цифровые инструменты и технологии, – считает Юрий Болобонов.

С ним солидарна эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александра Афонина. По ее наблюдениям, новые технологии начинают использовать даже те партии, где достаточно возрастные кандидаты. Это говорит о том, что они пытаются охватить ранее не охваченные ими социальные группы, прежде всего, молодежь.

– Политические партии решают очень важную государственную задачу – вовлекают в избирательный процесс молодежь. Партии понимают, что поколение, которое массово шло на выборы, постепенно уходит. А дальше кто придет на избирательные участки? Донести простым языком сложно написанные политические программы помогает искусственный интеллект. Здесь большое поле для творчества, – рассуждает эксперт.

По мнению студента Академии госслужбы и управления РК Сергея Шмунка, самое главное в ИИ – это эмоция. Молодое поколение реагирует на эмоцию, и, если ролик чем-то зацепил, впоследствии этот интерес порождает любопытство и желание узнать уже суть – что это за партия и кандидат, каковы их программы.

Впрочем, как считает Юрий Болобонов, ИИ никогда не заменит самих кандидатов, поэтому переход в режим офлайн становится сейчас всё более актуальным.

– История показывает, что отшлифованные с помощью искусственного интеллекта вещи людям не интересны, – категоричен Юрий Болобонов.

Речь на встрече ожидаемо зашла о дипфейках. Есть люди, которые не могут отличить правдивую информацию от созданного искусственным интеллектом дипфейка. Поэтому, как подчеркнул Геннадий Левицкий, в данном случае обязателен контроль, должны быть четко очерченные «красные линии», чтобы люди, не желающие добра России, не могли с помощью таких роликов внедрять в сознание ложные и вредные посылы.

Галина ВЛАДИС

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