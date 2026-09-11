Международный фестиваль молодежи «Следуй за мечтой. Вместе с Россией» пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

Участие в нем примут 28 представителей Республики Коми.

Представитель Министерства молодежной политики Республики Коми Анна Артемьева рассказывает о том, что строгий отбор делегации шел с начала года:

– Трое из 28 участников – школьники, остальные – студенты, работающая молодежь в возрасте до 35 лет. Воркута, Ухта, Усинск, Сыктывкар, Сыктывдинский район – география нашего региона широко представлена.

Самым большим мероприятием на фестивале станет шествие молодежи мира. Участие в нем примут тысячи человек. Они пройдут в национальных костюмах с флагами своих стран и регионов.

Накануне отъезда делегации я пообщался с ее участниками в Ресурсном молодежном центре в Сыктывкаре. Лидер международного клуба Дружбы Республики Коми и студент института иностранных языков Сыктывкарского госуниверситета Илья Жижин рассказывает об ожиданиях от форума:

– Жду веселья и общения. Форум большой, участников много, поэтому и общения будет очень-очень много. У нашего международного клуба есть определенные задачи, я буду собирать контакты, чтобы их в дальнейшем использовать для проведения мероприятий. Моя цель – развитие дружеских отношений между нашими странами.

Илья Жижин отмечает, что на базе Пушкинской гимназии в Сыктывкаре регулярно организуют телеконференции. Так школьники получают возможность пообщаться со сверстниками из других стран, поделиться мнениями о тех или иных вопросах, «прокачать» знания. Связь уже устанавливали с Люксембургом, Германией и Сербией. Организовать их удалось благодаря участию в молодежных форумах, которые проходили в Оренбурге и Нижнем Новгороде. Поэтому значение такого рода поездок трудно переоценить, делает вывод студент-активист.

Коми – большой регион с богатой историей. В этом наша сила, констатирует Илья.

Методист Колледжа искусств Республики Коми и амбассадор арт-кластера «Таврида» в нашем регионе Светлана Литвинцева на фестивале будет проводить мастер-классы по созданию украшений-обвесов. Это аксессуары, которые используются для декора сумок, рюкзаков, предметов одежды. Естественно, эти украшения будут иметь коми национальный колорит. В целом Светлана ждет новых впечатлений и эмоций. Ей интересна культура других стран, хочется узнать, как живет там молодежь. Здорово, что мы сможем поделиться частичкой своей культуры, считает она.

Руководитель делегации Коми на фестивале – учитель истории Пушкинской гимназии и преподаватель Сыктывкарского госуниверситета Дмитрий Дунаев. Он готов и сам делиться опытом, и перенимать его. По его мнению, главная задача нашей делегации – чтобы молодежь всего мира узнала об истории и культуре Республики Коми.

17–21 сентября в рамках региональной программы в Республику Коми прибудут девятнадцать молодежных лидеров из Эфиопии, Армении, Парагвая и других стран. Они познакомятся с историко-культурным и природным наследием региона, с его современными достижениями, предприятиями, будут способствовать укреплению международного межкультурного диалога.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора

Форум проводится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Он объединит десять тысяч молодых лидеров из России и из-за рубежа для диалога и обмена опытом.