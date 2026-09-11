Старшеклассники смогут отказаться от углубленного изучения предметов

При этом сохранится обучение по шести профилям, но школы смогут гибко формировать узконаправленные группы, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Новый стандарт для старших классов, который дает ученикам право не выбирать углубленные предметы, а изучать все дисциплины на базовом уровне вступает в силу с 1 сентября 2027 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года. Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне, в то время как сейчас обязательно изучение не менее двух предметов на углубленном», — сказал Кравцов.

При этом сохраняется обучение по шести профилям, но школы смогут гибко формировать узконаправленные группы, добавил он.

Фото: Донат Сорокин/ ТАСС