В ГД предложили дать самозанятым право на выплаты по беременности и родам

Депутат Валерий Селезнев добавил, что создавать для этого отдельную систему с нуля не требуется.

Самозанятые должны иметь возможность платить страховые взносы для получения пособия по беременности и родам, а также выплат в период декрета. Такое мнение высказал ТАСС депутат Валерий Селезнев.

«Самозанятые могут платить страховые взносы и получать выплаты по больничному. Но страхование распространяется только на случаи болезни или травмы. Пособия по беременности и родам, а также выплаты в период ухода за ребенком до полутора лет в эксперимент не включены», — сказал Селезнев.

По его мнению, такие выплаты должны быть добровольными. Депутат добавил, что создавать для этого отдельную систему с нуля не требуется. Уже действующий эксперимент предусматривает взаимодействие самозанятых с Социальным фондом РФ в электронной форме, в том числе через приложение «Мой налог» и «Госуслуги».

«Женщина работает легально, сама находит себе работу, сама отвечает за свой доход, исправно платит государству налог. Но как только она готовится стать мамой и на какое-то время объективно не может работать в прежнем объеме, привычной страховой защиты у нее нет. Эту ситуацию нужно менять», — заключил парламентарий.

С 1 января 2026 года в России запустили эксперимент, который позволяет самозанятым принять участие в программе добровольного страхования на случай утраты трудоспособности. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд России и делать взносы. Точный размер выплаты зависит от выбранной страховой суммы: 35 тыс. или 50 тыс. рублей.

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС