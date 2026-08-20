Алексей Просужих: «Понимать потребности каждой территории»

Автор: Республика 20.08.2026

Министр экономического развития и промышленности Республики Коми Алексей Просужих побывал с рабочим визитом в нескольких районах, пообщался там с жителями, провел рабочие совещание и круглые столы:

– По поручению Главы Республики Коми Ростислава Эрнстовича Гольдштейна выезжал в Усть-Вымский район. Вместе с главой района Галиной Плетцер и министром транспорта Николаем Соколовым мы встретились с жителями на базе Штаба общественной поддержки «Команда Республики Коми». Обсудили здесь самые насущные вопросы – от состояния дорог до развития социальной инфраструктуры. Ни одна проблема не осталась без внимания – все взяты в проработку для скорейшего решения.

Продолжая работу по поручению Главы Республики Коми, посетил поселок городского типа Троицко-Печорск. На предприятии ООО «Печора Север Лес» мы с директором Александром Котельниковым обсудили перспективы развития этого ключевого для района производства полного цикла. Позже в Штабе общественной поддержки состоялась встреча с местными жителями, депутатами и общественниками. Темы были самыми широкими: от мер поддержки бизнеса до инфраструктурных проектов. У каждого муниципалитета свои особенности, и наша задача – глубоко понимать потребности каждой территории.

Важнейшим событием недели стал круглый стол в Сыктывкаре, посвященный трудоустройству участников специальной военной операции. Мероприятие объединило десятки бойцов, представителей бизнес-сообщества и органов власти. Трудоустройство наших ветеранов – это стратегическая задача. Все больше предприятий республики открывают для них вакансии, создают комфортные условия и помогают адаптироваться к гражданской жизни. Наша цель – не просто дать рабочее место, а помочь человеку раскрыть свой потенциал и найти точку опоры.

В продолжение этой работы на федеральном уровне Минэкономразвития России запустил на ресурсе мойбизнес.рф навигатор федеральных и региональных мер поддержки для участников и ветеранов СВО, а также членов их семей, которые хотят открыть или развить свой бизнес. Каждая мера нацелена на практическую помощь в реализации предпринимательских идей. Теперь наши защитники могут воспользоваться этим инструментом, чтобы превратить свои идеи в успешные проекты и внести вклад в развитие экономики региона.

Таким образом, мы создаем комплексную систему поддержки: с одной стороны – помогаем ветеранам интегрироваться в трудовую жизнь через существующие предприятия, с другой – даем инструменты тем, кто готов создавать собственный бизнес. Это наш вклад в благополучие тех, кто защищал страну, и в экономическое развитие Республики Коми.

В рамках федерального проекта «Производительность труда» провел рабочую встречу с представителями Федерального центра компетенций. Мы детально разобрали внедрение инструментов бережливого производства в государственных и муниципальных организациях социальной сферы. Особое внимание уделили работе Регионального центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения Республики Коми. Это прямая инвестиция в качество услуг для жителей Коми.

Отдельно хочу отметить 100-летний юбилей Сыктывкарского лесопильно-деревообрабатывающего комбината. Поздравил коллектив предприятия-легенды, которое внесло колоссальный вклад в индустриальное развитие нашего края.

В Центре «Мой бизнес» Глава республики провел знаковую встречу с лидерами НКО – победителями грантового конкурса 2026 года. За чашкой чая в теплой атмосфере мы обсуждали будущее социальных инициатив. Цифры говорят сами за себя: с 2020 года поддержано свыше 570 проектов, охвативших более 50 тысяч жителей! За каждой цифрой – реальная история помощи и созидания.

Идет активная подготовка к празднованию 105-летия Рес-публики Коми. Выставка «Достояние Севера» обещает стать одним из главных событий: уже сейчас более 200 участников готовят свои стенды. Это будет площадка, где соберется весь экономический, культурный и промышленный потенциал нашей северной земли. Приглашаю всех на мероприятие. Не пропустите главную выставку года!

Подводя итог: объехали районы, пообщались с жителями, поддержали ветеранов, продолжаем подготовку к 105-летию республики. Теперь главное – последовательно реализовать все запланированное.

Фото Купавы ВОЛКОВОЙ

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