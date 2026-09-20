В региональном штабе подвели итоги работы наблюдателей на выборах в Коми

В Коми завершилось голосование, и избирательные участки закрылись для подсчета голосов.

За прозрачностью, легитимностью и безопасностью процесса на протяжении всей кампании следил корпус независимых наблюдателей.

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Коми Алексей Облизов подвел итоги работы Центра общественного наблюдения (ЦОН) и рассказал об атмосфере на участках.

По словам руководителя общественного штаба, масштабная кампания по подготовке наблюдателей стартовала еще в конце июня и завершилась только в сентябре. Все кадры обучались по единой программе и стандартам, получив внушительный объем практических знаний перед выходом на участки.

«Если брать конкретно по цифрам, то 843 человека мы подготовили именно для выхода на участковые избирательные комиссии, — отметил Алексей Облизов. — Дополнительно к этому у нас были подготовлены наблюдатели для дистанционного электронного голосования. Те, кто был в Центре общественного наблюдения, тоже смотрели. Поэтому общая цифра у нас — порядка 900 человек».

Работа корпуса была выстроена максимально системно: каждый день специалисты присутствовали на своих участках и оперативно направляли в штаб информационные материалы. К моменту закрытия участков от наблюдателей поступило более 4 тысяч сообщений, которые, как подчеркивает спикер, отражают «объективную, четкую и настоящую информацию» о происходящем на местах.

Отдельного внимания удостоилась атмосфера на участках. Как рассказал председатель штаба, многие комиссии творчески подошли к процессу: избирателей встречали с традиционным караваем и пирожками, на некоторых участках присутствовали ростовые куклы и проводились мастер-классы, а кто-то из граждан и вовсе приехал голосовать на конях.

Однако за праздничным настроением стоял строгий технический контроль. На территории республики функционировали 566 постоянных и 15 временных избирательных комиссий. На каждом участке работали по две видеокамеры для создания полной и объективной картины событий. Большая часть комиссий вела трансляцию в режиме онлайн, остальные были обеспечены системами видеофиксации.

«В Центре общественного наблюдения есть рабочие места, на которых можно посмотреть конкретный участок, если возникает тот или иной вопрос, и даже в записи посмотреть, а что же у нас происходило, — пояснил Алексей Облизов устройство ЦОН. — Порядка 20 человек — члены Общественной палаты Республики Коми и члены общественного штаба — дежурили здесь и наблюдали, как проходит весь процесс».

Оценивая легитимность кампании и уровень доверия граждан, Алексей Облизов опирается на данные самих наблюдателей — среди них есть как новички, так и специалисты с солидным опытом. По их единодушному мнению, вопрос о недоверии к процедуре на этих выборах даже не возникает.

«Все они четко говорят, что явка в этом году у нас точно выше, — резюмировал председатель общественного штаба. — Люди приходят на участки, чтобы сделать свое волеизъявление. Наблюдатели так и говорят о том, что избиратели понимают, что они формируют свое будущее».