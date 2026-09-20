«Основные элементы» – так называется новая масштабная экспозиция в Национальной галерее Республики Коми.

На выставке впервые представлено более сотни произведений авторского декоративно-прикладного искусства из коллекции музея-заповедника «Царицыно» (г. Москва).

Выставка посвящена советскому авторскому декоративному искусству периода его расцвета – с начала 1970-х до начала 1990-х годов. В экспозиции – гобелены, стекло, фарфор и керамика. Эти работы созданы известными мастерами московской и ленинградской школ, а также художниками из РСФСР и союзных республик СССР. В Сыктывкаре выставку дополняют несколько произведений того же периода из собрания Национальной галереи Коми.

Название «Основные элементы» отсылает к вечным образам, вдохновлявшим художников. Каждая из четырех стихий – земля, вода, огонь и воздух – по-своему воплощена в произведениях через форму, цвет, фактуру и ритм композиции.

В частности, тема родной земли и ее богатств отражена в гобелене Марии Сака-Рэчилэ «Поля Молдавии». Поэтика воды – в гобелене Олега Емельянова «Старая лодка», панно Циалы Цалкаламанидзе «Дождь» и серии пластов Вениамина Смирнова «Тундровые озёра». Огонь – это декоративная композиция Виктора Шевченко «9 мая 1945» и гобелен Зинаиды-Ируте Даргене «Кузнецы». Легкость воздуха показана в вазе Николая Коковихина «Мечта человека», панно Людмилы Ивановой «Летящий мальчик» и гобелене Ирины Королёвой «Полет».

Отдельный зал посвящен космосу. Здесь можно увидеть семиметровый гобелен Альбины Воронковой «Планета», где птицы, звери и растения показаны на земном шаре, летящем среди звезд. В центре этого зала – серия фарфоровых и фаянсовых сервизов. Это «Лето», «Ноктюрн» и «Калиновый вечер» от известных художников Нины Павловой, Петра Леонова и Владимира Янцева.

Входит в экспозицию и уникальный четырехметровый гобелен «Россия» Валентины Платоновой. Впервые он был показан в 1973 году на выставке «СССР – наша Родина» в Центральном выставочном зале в Москве.

В рамках выставки организованы экскурсии и мастер-классы. Они доступны по «Пушкинской карте». Напомним, программа «Пушкинская карта» реализуется в рамках национального проекта «Семья», разработку которого инициировал Президент РФ Владимир Путин. Выставка в Сыктывкаре будет работать до 8 ноября.

Артур АРТЕЕВ

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