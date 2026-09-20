Явка в Коми превысила 40 процентов

Автор: Республика 20.09.2026

Как сообщил на брифинге со СМИ председатель Избирательного комитета Коми Дмитрий Митюшев, общая явка к 12:00 20 сентября составила 40,16%, в том числе 33,48% на избирательных участках.

Через ДЭГ проголосовали 85,11% тех, кто выбрал этот способ голосования.

Самые активные муниципалитеты, которые преодолели 50% явки, — Усинск и Усть-Вымский район. Самая низкая явка пока регистрируется в Воркуте и Инте.

БНК/ Фото Константина Стратиенко

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