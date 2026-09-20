Голосующие избиратели в Коми призвали земляков не оставаться в стороне от выборов

В Коми продолжается голосование на выборах депутатов в Госдуму.

Жители региона делятся своей гражданской позицией в соцсетях. Избиратели на личном примере показывают важность участия в выборах и призывают земляков не оставаться в стороне.

Как отмечает избиратель Екатерина Инкиженова, выборы перестали восприниматься как формальность. «Это реальный шанс повлиять на то, что происходит вокруг — в крае, в стране. Когда ты приходишь на участок и ставишь галочку, ты перестаёшь быть просто наблюдателем и становишься участником», — написала она на своей странице (https://vk.ru/wall540953360_304).

Данил Иванов сравнил участие в голосовании с профессиональным долгом: «Голосование — из той же категории: это тоже ответственность, только не перед начальником, а перед самим собой и своими близкими. Мой голос — за то, чтобы этот дом был крепким» (https://vk.ru/wall1118678256_9).

Аналогичное мнение высказала Светлана Котова, назвавшая голосование гражданским долгом: «Выбор каждого — это возможность высказать свою позицию и быть частью общего дела» (https://vk.ru/wall61926056_575).

Особое внимание в своих постах жители Коми уделяют теме сплочения — 2026 год объявлен Годом единства народов России, что находит отражение в настроениях голосующих.

Александра Колесник в своем посте отметила, что страна сильна своим многообразием — культурой, традициями и людьми, которых объединяет общая Родина. «Каждый делает свой выбор. Уверены, что именно из таких личных решений и складывается наше будущее», — написала она (https://vk.ru/wall562855643_166).

«У меня друзья разных национальностей, и это для меня не абстракция, а жизнь. Россия сильна именно этим — умением быть вместе, несмотря на различия. Мой выбор — за страну, где мои друзья и их дети чувствуют себя дома», — отметил избиратель Алексей Широков (https://vk.ru/wall1118688523_14).

А житель республики Сергей Хаймов призвал земляков сплотиться: «Настоящие мужики не бросают друг друга в беде и не отсиживаются в стороне. Сегодня я не остался в стороне от общего дела. Я проголосовал. Призываю и вас проявить характер» (https://vk.ru/wall703879593_6).