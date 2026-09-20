Вöр дöзьöритысь

Михаил Кинаш Сыктывкарса целлюлоза да бумага техникумын техник-технологö велöдчöм бöрын мöвпалiс эськö лэччыны карö да пырны уджавны ыджыд вöр овмöсö босьтöм специальносьт серти.
Но чужанiнас, Зимстанын, шойччöм пыдди мунiс лесничествоö уджыштны кöть мыйкö дыра да сэтчö и кольччис. И со Пруптса лесничествоын 2012-öд восянь. Медводз индiсны Климов участокса лесничöйлы отсасьысьöн, 2016-öдсянь медшöр лесничöй – Пруптса лесничествоöн веськöдлысь.
– Босьтчигöн туйдысьнас вöлi Людмила Ракина. Сiйö помавлiс Перымса вöр овмöс техникум, да 1968-öд воын сiйöс ыстiсны уджавны миян районö. Ыджыд сяма лесничöй тöдмöдiс вöр овмöсöн, кытшовтiм став участоксö, велöдiс уджавны и документъясöн. 2016-öд воын пыри Сыктывкарса вöр институтö да велöдчи уджысь орöдчывтöг, – сёрнитiс Михаил Иванович.
Талун Пруптса лесничествоö пырöны Крутоборкаса, Нюмыдса, Климовса да Вочса участокъяс. Вöр юкöнъяс кöртымалö сизим асшöр уджалысь да вöр вöчан-заптан котыр. Делянкаяс кöртымö сетiгöн тöд вылö босьтöны вöралысьяслысь угоддьöяс, мед эз пöрöдчыны 500 метра кытшын. Лесничествоын 25 уджалысь, 18-ыс вöр видзöм кузя госинспектор. Медшöр могныс – сöстöма видзны вöр, мед вöр юкöнъяс кöртымалысьяс эз торкавны закон, кутчысисны вöрöн вöдитчöм, санитарнöй да биысь видзчысьöм кузя урчитöмторъясö.
Пруптса лесничество топыд йитöда школаса «Морошка» лесничествокöд. Челядьöс велöдöны кыдзи кутчысьны вöрын, кöнi да кутшöм пуяс быдмöны, вöр колö видзны сöстöма, оз позь шыблавны лöп-ёг, тулысын вöркöд матын сотны кос турун да коръяс. Накöд петавлöны и вöрö, и ва вылö. Нывкаяс да зонкаяс быд во ветлöны школаясса лесничествояслöн ордйысьöмъяс вылö, вермасьöны тöдöмлунöн да сямöн. Михаил Иванович сёрнитö и сходъяс вылын, висьталö вöр кодексö вежсьöмъяс пыртöм йылысь, вочавидзö олысьяслöн юалöмъяс вылö. Лесничествоö шыöдчöны керка, пывсян, да мукöд стрöйба кыпöдысьяс, тшöтш и вöрын вошöм йöзöс корсьны отсалöм могысь.
– Öнi матö став приборыс цифрöвöй. Зимстанын вышка вылын камера, кодi 10-15 километра кытшысь аддзö öзйöминъяс, юöрыс пыр жö воö миян компьютерö. Йитчам сынöдсянь вöр кусöдысьяскöд, кусöдчан часьткöд, делянкаяс кöртымалысьяскöд. Миян машинаын эмöсь пöжар кусöдан аппарат, зыръяс. Казялам кö, тшöтш пöдтам би. Колö бура видзны миянлысь озырлуннымöс, – пасйис Михаил Иванович.
Марина Дадашова
Снимок Валентин Лодыгинлöн
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