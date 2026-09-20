Высокая явка в Коми подтвердила доверие жителей к курсу развития региона — Александр Макаренко

По итогам двух дней голосования на выборах в Государственную Думу явка избирателей в Коми составила 36,24%, превысив показатель кампании 2021 года на 13%.

Регион стабильно сохраняет позиции в пятерке лидеров Северо-Западного федерального округа. Промежуточные итоги голосования подвел председатель Государственного Совета Республики Коми Александр Макаренко.

При среднероссийском показателе в 44,38% Республика Коми уверенно входит в число наиболее электорально активных субъектов СЗФО: Ленинградская область — 46,6%, Санкт-Петербург — 41,29%, Ненецкий автономный округ — 36,55%, Республика Коми — 36,24%, Новгородская область — 32,39%.

Как подчеркнул спикер регионального парламента, ключевым маркером кампании стал именно прирост явки к уровню 2021 года на 13 процентных пунктов. Это свидетельствует о растущей гражданской ответственности и неравнодушии жителей северного региона.

Александр Макаренко выделил две фундаментальные причины высокой активности граждан. Первой из них стали ощутимые результаты социально-экономического развития, которые люди видят лично.

«Начался ремонт дорог и мостов, которые были заброшены десятилетиями. Коми поднялась с 65-го на 59-е место в федеральном рейтинге качества жизни. Идет масштабная подготовка к юбилеям Сыктывкара и Ухты: обновляются общественные пространства и парки, строятся новые фельдшерско-акушерские пункты, капитально ремонтируются школы и больницы», — отметил председатель Госсовета Коми.

Вторым определяющим фактором спикер назвал неизменность социального курса республиканских властей в условиях санкционного давления.

«Выборы проходят в непростых условиях. Коми — ресурсодобывающий регион, и мы в полной мере ощущаем внешние вызовы. Тем не менее руководству республики удалось удержать принципиальную позицию: две трети нашего бюджета составляют социальные расходы. Государство неукоснительно выполняет взятые на себя обязательства, и жители это видят и ценят», — подчеркнул парламентарий.

Александр Макаренко поблагодарил всех земляков, которые уже посетили избирательные участки и сделали свой выбор, а также напомнил, что впереди решающий, третий день голосования, призвав жителей республики не оставаться в стороне от определения будущего страны.

Фото Государственного Совета Республики Коми