Третье воскресенье сентября – День работников леса

Автор: Республика 20.09.2026

Уважаемые работники лесного комплекса Республики Коми! Дорогие ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с Днем работников леса!

Лес для нашей республики – богатство, гордость и важнейшая составляющая экономики. Коми входит в число ведущих лесных регионов страны, располагает лучшим в европейской части России лесосечным фондом.

Наша задача – разумно и бережно пользоваться природным достоянием, беречь и приумножать коми парму. Для этого мы делаем многое: республика по эффективности ведения лесного хозяйства занимает первое место на Северо-Западе и пятое в России.

Предприятия региона выпускают высококачественную продукцию: от пиломатериалов и фанеры до целлюлозы и топливных пеллет. В этом году завершена модернизация и расширение производственных мощностей компании «Лузалес». Сегодня в республике реализуется еще три инвестиционных проекта – на «Сыктывкарском лесопильно-деревообрабатывающем комбинате», в компаниях «Промтех-инвест» и «Печора Север Лес».

Для защиты лесов мы используем современную технику, мониторинг ведется через спутники и авиацию. В 2026 году на охрану северных территорий заступили авиаотделения в Усинске и Инте. Нам удается сохранять высокую оперативность тушения лесных пожаров.

Благодаря вашему труду, энергии и ответственности нам удается не только закрепить достигнутое, но и работать еще эффективнее. Спасибо вам за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Желаю крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и успехов в работе!

Глава Республики Коми Ростислав ГОЛЬДШТЕЙН

 

Оставьте первый комментарий для "Третье воскресенье сентября – День работников леса"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.



Powered by  Соблюдение GDPR Cookie
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.