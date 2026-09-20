Третье воскресенье сентября – День работников леса

Уважаемые работники лесного комплекса Республики Коми! Дорогие ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с Днем работников леса!

Лес для нашей республики – богатство, гордость и важнейшая составляющая экономики. Коми входит в число ведущих лесных регионов страны, располагает лучшим в европейской части России лесосечным фондом.

Наша задача – разумно и бережно пользоваться природным достоянием, беречь и приумножать коми парму. Для этого мы делаем многое: республика по эффективности ведения лесного хозяйства занимает первое место на Северо-Западе и пятое в России.

Предприятия региона выпускают высококачественную продукцию: от пиломатериалов и фанеры до целлюлозы и топливных пеллет. В этом году завершена модернизация и расширение производственных мощностей компании «Лузалес». Сегодня в республике реализуется еще три инвестиционных проекта – на «Сыктывкарском лесопильно-деревообрабатывающем комбинате», в компаниях «Промтех-инвест» и «Печора Север Лес».

Для защиты лесов мы используем современную технику, мониторинг ведется через спутники и авиацию. В 2026 году на охрану северных территорий заступили авиаотделения в Усинске и Инте. Нам удается сохранять высокую оперативность тушения лесных пожаров.

Благодаря вашему труду, энергии и ответственности нам удается не только закрепить достигнутое, но и работать еще эффективнее. Спасибо вам за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Желаю крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и успехов в работе!

Глава Республики Коми Ростислав ГОЛЬДШТЕЙН