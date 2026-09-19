Творчество с Мишкой Ёшей

Оживить сказку в формате видео, сочинить саундтрек для былины с помощью нейросети или нарисовать иллюстрацию прямо в ноутбуке – всему этому можно научиться в детском культурно-просветительском центре «КОМИ ЛАБ» в Сыктывкаре.
Это первая в Республике Коми творческая лаборатория, где народные традиции соединяются с цифровыми технологиями. Символом центра стал любознательный Мишка Ёша.
Творческая лаборатория нового поколения «КОМИ ЛАБ» открылась 15 сентября на базе Центра народного творчества и повышения квалификации. Она задумана как среда для развития, творчества и полезного досуга, где дети смогут одновременно погружаться в мир цифровых профессий и знакомиться с этнокультурным достоянием родного края. Основные направления деятельности: видеомонтаж, скетчинг (техника рисования) и создание музыки. Занятия проходят для детей в возрасте от 12 до 14 лет, расписание подстраивается под школьный график. В первом потоке – три группы, в каждой из них – до десяти человек. Для первого потока занятия бесплатные. Длительность курса – три месяца. Планируется, что в дальнейшем центр можно будет посещать и по Пушкинской карте.
– Концепция центра стоит на трех китах: творческие дети, традиционная культура Коми и высокие технологии. На стыке этих трех направлений мы и внедряем наши программы и проводим занятия. Рассчитываем, что на выходе появятся современные культурные продукты: изображения, музыкальный и видеоконтент, – отмечает директор Центра народного творчества и повышения квалификации Иван Токмаков.
По видеосвязи с открытием центра присутствовавших поздравила Министр культуры РФ Ольга Любимова. Она констатировала, что формирование личности начинается в раннем возрасте, поэтому поддержка подрастающего поколения остается безусловным приоритетом для государства. Детские центры такого плана открываются по всей стране, в них будет формироваться национальная идентичность нового поколения. Педагогам, детям и их родителям Ольга Любимова пожелала вдохновения и успехов.
Министр культуры и архивного дела РК Марина Бурмистрова подчеркивает, что открытие центра стало возможным благодаря не только федеральному финансированию, но и помощи неравнодушных людей. Она поблагодарила Ивана Токмакова и всю его команду за то, что «не ленятся и делают невозможное возможным».
Кульминацией церемонии открытия стало символическое извлечение из «креативного сундука» символа центра – любознательного Мишки Ёши. Как сообщили ведущие церемонии, Мишка Ёша всегда в движении, ему всё интересно, он будет вести за собой ребят к новым открытиям.
Также в этот день в селе Айкино Усть-Вымского района начал работу детский центр «Чолӧм» («Привет»). А 16 сентября в Сыктывкаре открыл двери детский культурно-просветительский центр «Территория творческого чтения» на базе национальной детской библиотеки Республики Коми имени С.Я. Маршака.
Центры были открыты благодаря нацпроекту «Семья».
Ярослав СЕВРУК
Фото Ивана МЫСОВА
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