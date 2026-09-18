Захарова без фильтров

Официальный представитель МИД России – о пиратах, выродках и мясорубке

Выездные встречи Марии Захаровой в формате «вопрос – ответ» по текущей ситуации во внешней политике прошли в Сыктывкаре на минувшей неделе. Их было две: в здании администрации республики – для журналистов, и в университете имени Питирима Сорокина – для студентов. В общей сложности разговор с аудиторией шел около шести часов. Из них только брифинг со СМИ занял почти четыре. Его транслировали онлайн на нескольких информационных площадках, и многие заявления Марии Захаровой были адресованы как раз интернет-аудитории.

Для «непартнеров» и не только

Брифинг открылся приветственным блоком с ознакомительной информацией о Рес-публике Коми. «Мне хочется показать через наш брифинг мировой, международной аудитории, какие здесь есть возможности, – подчеркнула Мария Захарова… – Площадь Республики Коми – более 416 тысяч квадратных километров. На заметку нашим ныне “непартнёрам” – Западной Европе – это сопоставимо с размерами крупнейших европейских стран, например, таких, как Германия».

Среди других цифр, фактов, имен и топонимов прозвучали: Иван III в контексте чеканки монет из местного серебра и меди; «город на реке Сысоле»; «легкие континента» и 72% покрытия территории – это о «девственных лесах Коми»; Печора и Маньпупунёр; 78 тысяч озер; «родина первой нефти»; газопровод «Сияние Севера», «коми морт» и Парма, Кандинский и многие другие.

Главный вывод: «Мы видим растущий интерес российских и зарубежных партнеров к участию в инфраструктурных проектах на севере России, в том числе к развитию транспортного потенциала Республики Коми. В нынешних условиях, когда идет стратегическая переориентация логистических потоков, регионы именно Северо-Запада приобретают особое значение».*

Обязательный реверанс

В следующем блоке звучали темы, которые вряд ли кто-то из жителей Коми обсуждает на кухне за ужином. Говорили об участии Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в «круглом столе» Дипломатической академии МГИМО по теме юридической агрессии Запада и в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. О противодействии дезинформации в современном мире с учетом бурного и повсеместного развития ИИ. О последствиях наводнения в Непале; об эвакуации с архипелага Шпицберген пассажиров и команды российского судна «Профессор Молчанов». Относительно последнего эпизода есть интересное наблюдение. С одной стороны Мария Захарова назвала арест судна «захватом» и «настоящим пиратством XXI века», с другой – подчеркнула: «Норвежское общество не всё заражено русофобией. Русофобией заражена определенная его часть, которая вместе с киевско-режимными террористами всё это устроила. Но есть здоровые силы, которые сами понимают, что натворили».

Переходя на средний род

«Об украинском кризисе» – скромное и политкорректное название очередного блока брифинга явно контрастировало с содержанием. Захарова начала со статистики: «Киевский режим при помощи западного оружия продолжает совершать преступления против мирного населения. За минувшую неделю пострадали более 330 человек в нашей стране, в том числе 13 несовершеннолетних. Из них 47 человек, включая трех детей, погибли. Что значит “погибли”? Были убиты киевским режимом»*.

Дальше последовал детальный перечень жертв и обстоятельств в разрезе регионов. «Делаю это всегда и специально для того, чтобы никто на нашей планете сейчас или потом не сказал, что якобы не знали об этом, им якобы было неизвестно, их никто не проинформировал. Нет, вас проинформировали. И если вы не знаете, это только потому, что вы не хотите знать сознательно. А даже лучше сказать: вы знаете. Просто отворачиваетесь от трагедии, которая разворачивается на глазах у всего мира»*.

Под удары попали жилые дома, детский сад и православный храм. «Это “любимые” объекты киевского режима. Не думайте, что это случайно. Не думайте, что они не знают, куда целиться. Нет, знают <…> Они делают это специально. Это и есть проявление этой самой нацистской, неонацистской сущности»*.

Идеологию Зеленского и всей Банковой** официальный представитель МИД России назвала «открытым террористическим интернационалом». В первую очередь – из-за заявления о «небезопасности российского воздушного пространства из-за возможных дроновых атак ВСУ по гражданским самолетам». Это прямая угроза уничтожения пассажирских лайнеров украинскими беспилотниками с последующей попыткой снять с себя ответственность, переложить ее на кого угодно, списать либо на случайность, либо на издержки конфликта. Основная цель такого заявления – попытаться организовать экономическую и транспортную блокаду России. Киев стремится нарушить международные логистические цепочки, запугать зарубежных авиаперевозчиков, которые продолжают летать в Москву, Санкт-Петербург и другие российские города.

«Западники только мечтать могли о том, что кто-нибудь сможет когда-нибудь всё это вербализировать. Потому что в нынешнюю эпоху, с учетом декларации прав человека, международного права, договоров, да и в принципе огромного количества литературы, художественных произведений, которые провозглашали мораль, нравственность, порядочность в качестве императива, невозможно было найти вот такое отребье, которое взяло бы на себя роль такого вурдалака. Но он нашелся. Вот нашелся такой В. Зеленский, который всё это вербализирует. Пишут ему, конечно, западники»*.

Подобную стратегию можно было бы назвать «попыткой взять на понт», но Захарова так не сказала. Сотрудница МИДа сформулировала мягче: «расчет строится на иллюзиях». Суть, однако, не меняется: российская авиация давно адаптирована к условиям гибридной агрессии, безопасность полетов обеспечивается комплексно, аэропорты защищают эшелонированные системы ПВО, средства радиоэлектронной борьбы, способные перехватывать разные типы беспилотных аппаратов еще на дальних подступах.

Отдельная история – насильственная украинская мобилизация, которая «перешла в фазу не просто отчаяния, а конвульсии»*.

«Я думаю, что “пушечное мясо” не всегда подходит в качестве определения, потому что многих, кого они загоняют в эту самую украинскую мобилизацию, они ведь буквально используют на “детали”, на “запчасти”. Черная трансплантология там процветает. Истребление собственного населения Банковая** цинично оправдывает некой борьбой за некие “европейские ценности”»*.

Свой монолог Мария Захарова продолжила рассуждениями о теории расового превосходства, геноциде украинского населения, примером новости от 1 сентября, где сотрудники центра комплектования в ходе облавы буквально переехали колесами мирного гражданина, который пытался защитить своего знакомого от призыва на воинскую службу. На словах «интервью было дано…» спикер укорила сама себя: «Уже не первый раз, я когда говорю, понимаю, что это неправильно и буду стараться этого не делать. Но когда говорю об этой всей Банковой, об этой всей шайке, о Зеленском, всей этой страшной гоп-компании, всё время перехожу на средний род. Понимаете? Потому что это выродки. Вынуждена это говорить, но они действительно выродки во всех смыслах этого слова».

Так вот, об интервью. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал газете «Украинская правда», что на Украине есть возможность откупиться от призыва за взятку от 10 до 70 тысяч долларов. Соответственно украинским военкоматам ничего не остается, как забирать всех подряд, включая больных, наркозависимых, пожилых, чтобы выполнить спущенный сверху с Банковой жесткий план набора в 30 тысяч человек в месяц.

И еще одно интервью вспомнила Захарова – мамы Володи Зеленского. Оказывается, любимой игрушкой мальчика была обыкновенная мясорубка.

«Не то, чтобы у него игрушек не было. У него были игрушки. Просто эта штука была любимой. Вот теперь эту мясорубку он создал в своей стране, которой клялся в любви, чьих людей умолял поверить в то, что он за мир и за их светлое будущее. Сейчас он их проворачивает в фарш, периодически вынимая нужные органы для того, чтобы продавать их за границу»*.

Окончание – в следующем номере «Республики» (№ 39 от 24.09.2026)

Автор: Елена МЕРЖИЕВСКАЯ

Фото: Иван Мысов