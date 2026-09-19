Студентам – о главном

В Сыктывкарском лесном институте прошла открытая лекция для студентов первого курса.

Мероприятие состоялось в рамках совместной просветительской работы с Российским обществом «Знание».

Спикером выступил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Республике Коми, председатель комиссии Общественной палаты Коми по вопросам развития гражданского общества, информационной политики и общественного контроля Алексей Облизов.

Ключевая тема лекции – «Выборы в России: общая организация, Единый день голосования и защита избирательного процесса». Спикер детально разъяснил первокурсникам устройство современного российского избирательного процесса и наглядно продемонстрировал значимость их будущей гражданской активности. Особое внимание было уделено механизму Единого дня голосования. Лектор подчеркнул, что понимание своих прав неразрывно связано с осознанием ответственности избирателя, а существующие механизмы обеспечивают полную прозрачность и легитимность процедур. Отдельный блок был посвящен защите избирательного процесса от внешнего вмешательства и фейковой информации.

Также Алексей Облизов остановился на теме критического мышления. Он подчеркнул, что развитие этого навыка необходимо современному человеку не только в учебе, но и в гражданском поле. Чтобы избиратель делал осознанный выбор, важно уметь анализировать информацию из разных источников, отличать факты от мнений и делать собственные выводы, избегая манипуляций.

– Голос каждого гражданина одинаково важен. И здесь не имеет значения, студент вы или преподаватель – каждый голос имеет одинаковый вес. И ещё одна вещь, на которую сегодня особенно стоит обратить внимание, – критическое мышление. Повышайте его уровень, учитесь анализировать информацию и делать собственные выводы. В наше время это очень важно, – отметил Алексей Облизов.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото пресс-службы Общественной палаты РК