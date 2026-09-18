В первый день голосования лидерами по явке в Коми стали Княжпогостский и Усть-Вымский районы

В первый день голосования лидерами по явке в Коми стали юг республики, а также Княжпогостский и Усть-Вымский районы.

Об этом на брифинге для журналистов региональных СМИ сообщил председатель Избиркома республики Дмитрий Митюшев.

Явка избирателей в Республике Коми на 15 часов составила 18,65% на избирательных участках. В том числе 61,12% жителей Коми проголосовали с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), 12,24% — на избирательных участках.

«Если сравнить эту явку по состоянию к этому отчетному времени (на 15:00) с результатами прошлого года, то она несколько опережает. Это опять же неудивительно: активность на федеральных выборах всегда выше, чем на выборах региональных, тем более местных. Но итоги дня покажут, как прошел в целом первый день голосования», — отметил глава Избиркома.

По его словам, в числе самых активных районов — юг республики, а также Княжпогостский и Усть-Вымский районы. Минимальная явка традиционно фиксируется в Воркуте и Инте.

«В Инте и Воркуте нет такого количества избирателей, которое по факту зафиксировано в регистре избирателей. Что касается сельских районов, они у нас традиционно активнее голосуют. Никаких тенденций, изменяющих это поведение избирателей, пока не проявляется», — сказал Д. Митюшев.

Он также отметил, что при сопоставлении текущих выборов с прошлыми кампаниями прослеживается тенденция: в первый день голосования участие принимает достаточно большое количество избирателей, во второй — несколько меньше.

«А вот третий день показывает не всегда однозначные результаты: иногда это всплеск активности, иногда, как было на выборах президента РФ, — уже умеренное тихое голосование. Поэтому достаточно сложно прогнозировать в текущий момент», — обратил внимание он.

Говоря о дистанционном электронном голосовании, Д. Митюшев отметил, что на настоящий момент число избирателей, которые будут использовать ДЭГ, немного снизилось. Причина — положение о порядке проведения дистанционного электронного голосования: избирателю предоставляется право даже после подачи заявления на ДЭГ проголосовать в помещении для голосования. Такой избиратель прибывает на соответствующий избирательный участок, где через систему «Стоп-дубль» проверяют, принял ли он участие в дистанционном электронном голосовании. Если выясняется, что доступ к электронному избирательному бюллетеню еще не получен, этот доступ блокируют и выдают бумажный бюллетень непосредственно участковой избирательной комиссией. По словам Д. Митюшева, таких избирателей уже около шестисот.

Он также напомнил, что в списках по состоянию на 1 июля 2026 года было 609 787 избирателей, а на 1 сентября произошло снижение примерно на 1000 человек — до 608 тысяч.

Как рассказал на брифинге руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами в Коми Алексей Облизов, в первый день голосования от общественных наблюдателей уже получено более 1000 информационных сообщений, которые объективно отражают ситуацию на участках.

«Хотелось бы отметить в целом атмосферу, которую передают наши наблюдатели. Например, в Сыктывкаре был избиратель, который проголосовал в 97 лет. В Сысольском районе — семейная пара, у которых сегодня юбилей, 50 лет брака. В Усть-Куломском районе, в Печоре — избиратели приходили на участки в национальных костюмах. В Воркуте избирательная комиссия встречала избирателей хлебом-солью (каравай), — представьте, как это важно. В Сыктывдинском районе один из избирателей приехал на лошади. В одном из районов на надомном голосовании встречали с козленком участковую избирательную комиссию и нашего наблюдателя», — сказал А. Облизов.

По его словам, атмосфера на участках во многом носит праздничный характер, и это тоже важно. Он пояснил, что для избирателей старшего возраста особенно значим момент соучастия в процессах, тогда как более молодые делают акцент на том, что это их долг. При этом, подчеркнул глава штаба, независимо от предпочтений важно, что избиратели приходят.

«В целом необходимо отметить, что нарушений, влияющих на волеизъявление граждан, нет. Общественный штаб работает в полном объеме», — отметил А. Облизов.

Как ранее сообщал «Комиинформ», в основные дни голосования с 18 по 20 сентября в регионе будет работать 581 избирательный участок, а общая численность избирателей в Коми на 1 июля 2026 года составляет 609 тысяч человек. В дни голосования с 8:00 до 20:00 избиратели смогут прийти на участки и осуществить своё волеизъявление.

Чтобы узнать адрес своего место голосования, достаточно зайти в раздел «Выборы» сайта или приложения «Госуслуги» на вашем смартфоне.

ИА «Комиинформ»