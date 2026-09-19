В столице Коми прошел второй муниципальный инвестиционный форум

Первый такой форум состоялся 12 марта, а 9 сентября мэрия вновь собрала предпринимателей – уже не только крупных инвесторов, но и представителей банков, страховых компаний, чтобы участники-новички могли подобрать для себя доступные финансовые инструменты. Мероприятие получилось масштабным и многозадачным. Тема форума – «Возможности, которые город дает бизнесу».

Мэр Сыктывкара Максим Мартышин пояснил, что первый форум был, скорее, презентационным:

– Мы показывали, чем город располагает, и спрашивали: «А вам это интересно?» И получили четкий ответ: да, интересно. Теперь мы делаем следующий шаг – переходим от показа возможностей к реализации проектов, от презентаций – к делу.

Предпринимателям была представлена «инвестиционная витрина» – конкретные земельные участки с кадастровым номером, ценой, указанием стоимости подключения к сетям, а также здания и помещения, которые можно использовать для бизнеса. Мэр отметил, что власти последовательно убирают бюрократические преграды, внедряют принцип одного окна и готовы сопровождать каждый инвестиционный проект от идеи до запуска.

– Администрация сегодня – это не контролирующий орган, который ищет к чему бы придраться, а партнер, который реально хочет помогать, – подчеркнул Максим Мартышин.

Участвовавшая в работе форума сенатор от Коми Екатерина Грибкова поделилась информацией о кадровой потребности на рынке труда республики и рассказала о дискуссии по поводу квотирования рабочих мест для определенных категорий льготников. Сейчас компаниям по квотам возмещают из федерального бюджета часть зарплаты в виде МРОТ за первый, третий и шестой месяцы труда. Кроме того, небольшие средства выделяются на оборудование рабочего места для людей с инвалидностью.

– Наверное, это основное, что сделано для стимулирования работодателей. На федеральном уровне активно обсуждается вопрос квотирования рабочих мест для участников СВО. Квотирование рабочего места делается прежде всего в интересах работника. А для работодателя это новая ответственность. Поэтому все понимают, что необходимо соблюсти баланс интересов, он обязательно должен быть учтен в готовящихся законопроектах, – отметила сенатор.

Зампред Правительства Коми Лариса Максимова, которая курирует Сыктывкар, говоря о том, как можно развивать бизнес даже в трудные времена, привела пример. ООО «Сыктывкархлеб», ООО «Сыктывкарский молочный завод» и еще ряд производств республики, переживавших не лучшие времена, вошли в состав АО «Коми холдинг», была проведена реконструкция, обновлена товарная линейка. Сейчас эти предприятия – флагманы пищевой промышленности региона.

Рассказали о своих проектах, поделились опытом и планами не только руководители крупных якорных производств, но и начинающие бизнесмены. Были представлены проекты государственно-частного партнерства, стартапы и предприятия креативной индустрии.

Галина ВЛАДИС

Фото Ивана МЫСОВА