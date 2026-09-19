Явка в Коми почти вдвое выше уровня 2021 года: эксперт оценил активность избирателей в Коми

В Коми продолжается голосование на выборах в Госдуму.

Ход избирательного процесса прокомментировал эксперт Общественного штаба по наблюдению за выборами Сергей Ткачев.

По его словам, в регионе сейчас обеспечены все ключевые условия для легитимности выборов.

«Присутствие независимых общественных наблюдателей, обеспечение доступа к голосованию в труднодоступных территориях и соблюдение избирательных прав граждан — это стандартные требования законодательства, и они соблюдены в полной мере», — сказал эксперт.

Сергей Ткачев отметил, что в Коми в первый день голосования показала рекордную явку — 24,93%. «Это действительно значительный рост по сравнению с показателем первого дня выборов в Госдуму 2021 года (около 13%)», — подчеркнул он.

Сергей Ткачев напомнил об исторически сложной электоральной динамике Коми. На настроения в республике традиционно влияют суровый климат, структура экономики с акцентом на добывающие отрасли, а также запрос на решение острых локальных проблем — от качества работы ЖКХ до транспортной доступности.

«В таких условиях стабильность часто воспринимается как базовая ценность, но это не исключает запроса на перемены в конкретных сферах управления регионом, — уверен Сергей Ткачев. — Высокие цифры говорят, прежде всего, о серьезной гражданской активности населения, вызванной желанием сохранить стабильность, обеспечить себе и своим близким предсказуемое будущее».

Фото Общественной Палаты Республики Коми