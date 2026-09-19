Эксперт Общественной палаты объяснил высокую явку в Коми запросом на созидание

Член Общественной палаты Российской Федерации Юрий Болобонов прокомментировал ход выборов в Республике Коми.

По его словам, на фоне непростой экономической ситуации у северян сформировался четкий запрос на созидание.

«Первые дни голосования в Республике Коми показывают главное: жители региона сделали ставку на стабильность и предсказуемость, — подчеркнул Юрий Болобонов. — Республика устала находиться в федеральной информационной повестке исключительно через призму протестной активности, скандалов и статистики по иноагентам. Люди понимают, что такая медийная токсичность отпугивает инвесторов, тормозит реализацию федеральных программ развития Арктики и не дает региону ничего, кроме отторжения».

Для защиты избирательного процесса в Коми развернута масштабная сеть безопасности. Как отмечает эксперт, система общественного контроля работает как единый механизм, а главная цель — дать людям возможность проголосовать спокойно и без оглядки на внешнее давление.

«Наша ключевая задача — пресекать любые попытки раскачать ситуацию на корню. Работают мобильные бригады быстрого реагирования из числа общественных наблюдателей и юристов, которые оперативно локализуют конфликтные ситуации непосредственно на участках, десятки волонтеров мониторят видеопотоки онлайн», — объяснил член Общественной палаты России.

По словам Юрия Болобонова, штаб дает жесткий правовой отпор любым попыткам вмешательства в работу комиссий, принципиально разделяя конструктивную критику и осознанные провокации.

Впереди третий день голосования, и сейчас главная задача — сохранить спокойную обстановку на участках вплоть до окончания подсчета голосов.

«Жители Коми демонстрируют высокую явку и гражданскую зрелость, голосуя за будущее своих городов и поселков, а не за политические лозунги. Наша дальнейшая работа будет сосредоточена на обеспечении такой же безупречной легитимности при подсчете голосов и подведении итогов, после чего мы сможем полностью переключить внимание региональной общественности с электорального процесса на решение конкретных хозяйственных задач», — резюмировал эксперт.

Фото Общественной палаты Республики Коми