Как молодежь Коми включается в избирательный процесс

Автор: Республика 20.09.2026

В Коми эксперты и общественники отмечают растущую вовлеченность молодежи в избирательные кампании

Студенты и выпускники вузов пробуют себя в качестве наблюдателей и аналитиков ситуационных центров, а организаторы наблюдения делают ставку на раннее правовое просвещение и знакомство с доступными форматами волеизъявления.

Речь об этом шла в Сыктывкаре на круглом столе, посвященном наблюдению на выборах.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Коми Алексей Облизов подчеркнул, что ключевым фактором осознанного участия граждан в политической жизни является системная просветительская работа, которую необходимо начинать задолго до совершеннолетия

«Важно вовлечение молодежи реально начинать с 14–16 лет для того, чтобы для начала они просто были информированы, потом, пускай в малой форме, но вовлечены. И после этого они по существу уже делали осознанный выбор», — отметил Алексей Облизов.

Эксперт также обратил внимание на важность семейных традиций и возможность наглядно продемонстрировать подрастающему поколению многообразие современных электоральных механизмов.

«Самый легкий вариант: ваши папа, мама, дедушка, бабушка идут на участок сами — так пускай берут детей вместе, показывают разные форматы. И тогда у вас ребенок будет знать и один вариант, как можно прийти на участок — вопросы преемственности традиций, и второй вариант, когда вы показываете, как за две минуты проголосовали в ДЭГ. Самое главное — возможность выбора есть, и мы про это всегда рассказываем», — подчеркнул спикер.

По словам председателя Общественного штаба, студенческая молодежь региона не остается в стороне от процедур общественного контроля: студенты работают в ситуационном центре с медиапространством, а также направляются на избирательные участки как от Общественной палаты Коми, так и от различных политических партий, демонстрируя четкую гражданскую позицию.

Своим первым опытом работы на участках делятся и сами молодые наблюдатели. Выпускница академии госслужбы и управления Коми Полина отметила высокий интерес к практической стороне избирательного права.

«Выборы — это уникальный опыт. Я первый раз пробую себя в этой роли, и мне уже очень сильно нравится. Я думаю, что дальше будет еще интереснее, и с каждым днем я буду узнавать более детально такой важный процесс для нашей страны, как выборы», — сказала она.

Как отмечают в Общественном штабе, сочетание цифровых сервисов, традиционных форм голосования и открытых дверей для молодежного наблюдения формирует устойчивую культуру доверия к институту выборов в регионе.

Оставьте первый комментарий для "Как молодежь Коми включается в избирательный процесс"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.



Powered by  Соблюдение GDPR Cookie
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.