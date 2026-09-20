Как молодежь Коми включается в избирательный процесс

В Коми эксперты и общественники отмечают растущую вовлеченность молодежи в избирательные кампании

Студенты и выпускники вузов пробуют себя в качестве наблюдателей и аналитиков ситуационных центров, а организаторы наблюдения делают ставку на раннее правовое просвещение и знакомство с доступными форматами волеизъявления.

Речь об этом шла в Сыктывкаре на круглом столе, посвященном наблюдению на выборах.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Коми Алексей Облизов подчеркнул, что ключевым фактором осознанного участия граждан в политической жизни является системная просветительская работа, которую необходимо начинать задолго до совершеннолетия

«Важно вовлечение молодежи реально начинать с 14–16 лет для того, чтобы для начала они просто были информированы, потом, пускай в малой форме, но вовлечены. И после этого они по существу уже делали осознанный выбор», — отметил Алексей Облизов.

Эксперт также обратил внимание на важность семейных традиций и возможность наглядно продемонстрировать подрастающему поколению многообразие современных электоральных механизмов.

«Самый легкий вариант: ваши папа, мама, дедушка, бабушка идут на участок сами — так пускай берут детей вместе, показывают разные форматы. И тогда у вас ребенок будет знать и один вариант, как можно прийти на участок — вопросы преемственности традиций, и второй вариант, когда вы показываете, как за две минуты проголосовали в ДЭГ. Самое главное — возможность выбора есть, и мы про это всегда рассказываем», — подчеркнул спикер.

По словам председателя Общественного штаба, студенческая молодежь региона не остается в стороне от процедур общественного контроля: студенты работают в ситуационном центре с медиапространством, а также направляются на избирательные участки как от Общественной палаты Коми, так и от различных политических партий, демонстрируя четкую гражданскую позицию.

Своим первым опытом работы на участках делятся и сами молодые наблюдатели. Выпускница академии госслужбы и управления Коми Полина отметила высокий интерес к практической стороне избирательного права.

«Выборы — это уникальный опыт. Я первый раз пробую себя в этой роли, и мне уже очень сильно нравится. Я думаю, что дальше будет еще интереснее, и с каждым днем я буду узнавать более детально такой важный процесс для нашей страны, как выборы», — сказала она.

Как отмечают в Общественном штабе, сочетание цифровых сервисов, традиционных форм голосования и открытых дверей для молодежного наблюдения формирует устойчивую культуру доверия к институту выборов в регионе.