В Республике Коми стартовал третий, заключительный день голосования

Сегодня, 20 сентября, в 08:00 на территории Республики Коми открылись все 581 избирательный участок (566 постоянных и 15 временных). В республике начался третий день голосования.

Жители республики выбирают депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва.

По данным избиркома Коми, явка по Республике Коми по итогам первых двух дней (по состоянию на 20:00 19 сентября) составила 36,10 %.

Узнать номер своего избирательного участка, адрес помещения для голосования, телефон своей участковой комиссии, чтобы пригласить для голосования домой, можно разными удобными для гражданина способами.

1. На портале Госуслуги, в личном кабинете избирателя, под вкладкой «Выборы».

2. Через цифровой сервис «Найти свой избирательный участок», который размещен на сайте ЦИК России, где вбиваешь свой адрес и видишь полные сведения с картографическим отображением своего избирательного участка.

3. На сайте Избирательной комиссии Республики Коми, под баннером «Единый день голосования. 18, 19, 20 сентября 2026. Твой голос – сила России»: сведения об участковых избирательных комиссиях, цифровые сервисы ЦИК России, специальные избирательные участки, на которых голосуют избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах России.

4. По телефону горячей линии Информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-200-00-20 (звонок бесплатный).

5. В адресном приглашении избирателю, которые были вручены лично либо опущены в почтовые ящики.

6. В любой территориальной избирательной комиссии, которые, как правило, располагаются в зданиях администраций городов и районов, в любой участковой избирательной комиссии, которые можно узнать по вывеске «Избирательный участок №…».