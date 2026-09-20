Быть воином – жить вечно

В Выльгорте открыли народный памятник героям СВО

На Центральной площади села Выльгорт Сыктывдинского района состоялась торжественная церемония открытия памятника участникам специальной военной операции.

Этот монумент по праву можно назвать народным: средства на его создание собирали всем миром – жители района, семьи бойцов, ветераны, общественники, предприниматели. Идея принадлежала матерям и женам погибших героев, а поддержал ее глава администрации района Илья Семяшкин.

Церемония началась с исполнения гимнов России и Республики Коми. Затем прозвучало стихотворение «Я не плачу» в исполнении Ильи Соколова – сына погибшего участника СВО Евгения Соколова. Слова, написанные от лица ребенка, никого не оставили равнодушным.

Перед собравшимися выступила Валентина Новикова – одна из инициаторов создания памятника, мать погибшего бойца Евгения Новикова. Она объяснила, что солдат в балаклаве, лица его не разглядеть, и сделано это специально: чтобы каждая семья могла увидеть в нем своего родного человека.

– Мы хотели, чтобы это место стало общим. Чтобы сюда мог прийти каждый. Теперь у нас есть это место, — сказала Валентина Ивановна.

Слова поддержки и благодарности прозвучали от заместителя Председателя Госсовета Коми Станислава Кочева, главы района Ильи Семяшкина и ветерана боевых действий Анатолия Козлова.

– Спасибо всем, кто помог установить памятник! Герои будут жить вечно, пока о них помнят, и наша задача – передавать эту память молодому поколению. Для меня большая честь открывать этот народный памятник, ведь он создан по инициативе людей, и именно в таких людях – сила и будущее нашей страны, – обратился к присутствовавшим Станислав Кочев.

С пронзительной песней «Самолет» выступил Ярослав Мороков. Его дяди – тоже бойцы СВО: один погиб, другой продолжает службу.

Минутой молчания почтили память всех, кто не вернулся. К подножию памятника возложили цветы.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото пресс-службы администрации Сыктывдинского района