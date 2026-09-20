Политолог Марат Баширов объяснил активность избирателей Коми эффективной социальной политикой

Российский политолог Марат Баширов проанализировал ход голосования в Коми, отметив разрушение многолетнего мифа о протестном характере региона: «Протестный Коми» — тезис, который больше не работает».

По мнению эксперта, рост явки и осознанный выбор жителей стали прямым следствием грамотной социально-экономической политики и плотного взаимодействия республики с федеральным центром.

Политолог обратил внимание на уверенные позиции региона на фоне других субъектов Северо-Западного федерального округа.

«Явка 36,24% при средней по стране 44,38% — и это пятёрка СЗФО. Прирост к 2021 году — плюс 13 пунктов. «Протестный Коми» — тезис, который больше не работает», — констатировал Марат Баширов.

Он подчеркнул, что регион голосует максимально осознанно в условиях серьезных вызовов. Для жителей республики специальная военная операция является не просто новостной сводкой, а объективной реальностью, учитывая атаки беспилотников, попытки диверсий на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте и масштабное санкционное давление на ключевые предприятия.

Как отметил Мараш Баширов, бюджет Коми сохранил социальную направленность — на нее приходится две трети всех расходов. Кроме того, в республике впервые за десятилетия ремонтируются многие дороги, а сам регион поднялся на 6 позиций в федеральном рейтинге качества жизни.

«Люди это видят. И отвечают явкой», — пояснил Марат Баширов. Отдельно политолог выделил успешное внедрение цифровых форматов: свой выбор дистанционно сделали около 60 тысяч избирателей, что доказывает — «Север принял ДЭГ».

Ключевым фактором доверия граждан эксперт назвал внимание Москвы к северным территориям. Федеральный центр рассматривает Республику Коми как стратегического партнера в Арктической зоне. В качестве примеров реальной поддержки Баширов привел визит вице-премьера РФ Юрия Трутнева, проработку вопроса о распространении льготной «Арктической ипотеки» на Сыктывкар и внедрение единого преференциального режима для Арктики с 2027 года.

«Регион чувствует: его слышат. И голосует соответственно», — резюмировал политолог.

Источник: https://t.me/politjoystic/57639