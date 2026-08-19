Ирина Гилева из Республики Коми вошла в число авторов навигатора воспитательных решений проекта «Флагманы образования»

Автор: Республика 19.08.2026

Участники проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» разработали навигатор воспитательных решений для педагогов и учителей по всей стране.

С его помощью преподаватели смогут разрешать конфликты в классе, налаживать общение между поколениями, приучать детей к образовательному процессу и внедрять нестандартные подходы к сохранению исторической памяти. В основе навигатора лежат реальные ситуации из педагогической практики. Среди авторов – учитель русского языка и литературы Ирина Гилева из Республики Коми.

В работе над навигатором воспитательных решений приняли участие 186 человек из 62 регионов России на Всероссийском молодежном форуме «Машук». Среди них – молодые педагоги, студенты педагогических направлений и представители «Созвездия Флагманов образования». Участники разбирали ситуации, с которыми педагог может столкнуться в школе. Например, как реагировать на травлю в классе и не дать ей разрастись, как вовлечь родителей в воспитательную работу, если они считают ее необязательной, как помочь ребенку, который потерял интерес к проекту, как выстроить диалог между молодым и опытным учителем или что делать, если в классе возникает конфликт на национальной почве.

«Совместно с участниками направления «Флагманы» мы проанализировали сложные педагогические и воспитательные ситуации, с которыми сталкиваются учителя, и предложили возможные варианты их разрешения. В основе наших решений – реальный опыт участников проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», которые сами проходят через эти вызовы, а также глубокая опора на традиционные духовно-нравственные ценности нашей страны. Мы стремились найти баланс между современными подходами и вечными истинами, которые формируют личность. Уверен, полученные результаты станут надежным подспорьем как для начинающих педагогов, которые только ищут свой путь в профессии, так и для опытных наставников, желающих расширить свои профессиональные горизонты и взглянуть на привычные задачи под новым углом», – отметил руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Михайлов.

От Республики Коми соавтором навигатора воспитательных решений проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стала учитель русского языка и литературы гимназии имени А.С. Пушкина Ирина Гилева с проектом «Здоровый ИИ», который предлагает школьникам разобраться, почему ответ нейросети не всегда означает достоверный факт. На занятии ребята работают с примерами исторической информации, находят ошибки, учатся точнее формулировать запросы и сравнивают ответы ИИ с учебниками, энциклопедиями и другими подтвержденными источниками. В итоге искусственный интеллект рассматривается не как готовый источник знаний, а как инструмент, работу которого тоже нужно проверять.

В профессию Ирина Гилева пришла не сразу, а через удивительный урок, который жизнь преподала ей самой. Самым важным в ее биографии стал момент практики в магистратуре на кафедре национальной филологии, когда ей доверили вести язык коми – родной язык ее республики. Она столкнулась с непониманием: дети искренне не видели смысла в этих занятиях и спрашивали, зачем им учить язык маленького народа, если они живут в России. Ирина поняла, что уговоры и лекции бесполезны – им нужен был не просто учитель, а пример, почему это важно. Тогда она переработала свой личный опыт в урок-путешествие и рассказала, как, будучи студенткой, благодаря знанию родного языка попала на международные конференции, делилась там культурой своего края, и как этот маленький язык открыл перед ней большие горизонты.

В тот день Ирина стала для своих учеников голосом, который может вывести за пределы школьной парты. На следующем занятии дети пришли с желанием действовать: кто-то принес семейные фотографии и записи бабушек на коми, кто-то подготовил рассказы о своих корнях, а самые смелые предложили создать проект, чтобы рассказать о республике в соцсетях. Они перестали быть пассивными слушателями – они стали ее соавторами. Именно в эти минуты Ирина осознала свою главную силу – она может быть мостом между поколениями, вдохновлять не словами, а собственным примером. За шесть лет работы она приняла участие в различных конкурсах педагогического мастерства, взяв призовые места, а за педагогические заслуги была удостоена премии лучшего учителя республики. По словам Ирины, «Флагманы образования» для нее – возможность протянуть руку единомышленникам, обменяться опытом с сильнейшими педагогами страны и вдохнуть свежий воздух новых идей. Она верит: настоящий учитель – это вечный ученик. И она готова учиться у лучших, чтобы с новыми силами зажигать в детских глазах тот самый огонь, который однажды зажгли в ней самой.

«Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволил мне ощутить вовлеченность в значимое общероссийское профессиональное дело. Полученный опыт стал стимулом для профессионального развития и совершенствования педагогической деятельности. Проект показал широкий спектр современных подходов и практик, открывающих возможности для повышения качества учебно-воспитательного процесса и служащих источником вдохновения», – поделилась учитель русского языка и литературы гимназии имени А.С. Пушкина Ирина Гилева.

Всего участники «Флагманов образования» разработали 12 проектных решений по пяти направлениям: «Служение Отечеству», «Созидательный труд», «Преемственность поколений», «Единство народов России» и «Историческая память».

Разработанные решения можно использовать в образовательных организациях и адаптировать под конкретный класс, возраст детей и воспитательные задачи. В основе каждого из них – ситуация, с которой педагог действительно может столкнуться в своей работе, и понятный способ попробовать ее решить. Навигатор воспитательных решений доступен для ознакомления по ссылке: https://clck.ru/3VFw3G.

Регистрация на шестой сезон проекта «Флагманы образования» продолжается: направление «СпортТрек» приглашает тренеров, педагогов физической культуры и спортсменов, работающих с детьми и молодежью. Подать заявку можно до 5 сентября. Индивидуальный конкурс «Учить и учиться» открыт для старшеклассников, студентов, начинающих и опытных педагогов, стремящихся к профессиональному развитию. Регистрация продолжается до 7 сентября. Цифровые сервисы – «Каталог возможностей», образовательный курс «Сферум в МАХ», «Библиотека контента» и многое другое. Регистрация открыта до 31 декабря.

Участники проекта смогут расширить свои знания и компетенции, найти наставников и единомышленников, получить экспертную поддержку своих проектов и стать частью профессионального сообщества. Регистрация на сайте: https://flagmany.rsv.ru/.

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет выявить наиболее мотивированные команды и подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов. Он реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

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