Дневник в подарок

1 сентября в школы Республики Коми пойдут более восьми тысяч первоклассников.

И каждый из них получит в подарок школьный дневник, посвященный российскому Году единства и Году села в республике. Презентация основного документа школьника состоялась 17 августа в Сыктывкаре, в штабе общественной поддержки «Команда Республики Коми» на базе Общественной приемной Главы РК.

О новом дневнике рассказали депутат Госсовета Коми Анастасия Михайлова, генеральный директор Коми республиканской типографии Анна Чуракова, представители региональных Минобрнауки и Миннаца.

– Дневник издается по инициативе Главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна, – напоминает Анастасия Михайлова.

Дневник содержит не только всю необходимую для организации учебы информацию, но и множество познавательных элементов. Ключевая тема издания – коми национальный орнамент. В нем повторяются и чередуются древние родовые знаки – пасы. Они отражали окружающий человека мир. Поэтому изображения и названия пасов связаны с небесными светилами, с человеком, предметами и орудиями труда и охоты, жилищем, лесом и тундрой, водами, животными и растениями. Считалось, что пасы оберегают от «темных сил», защищают от опасностей, а также притягивают благополучие, удачу и здоровье. Пасами отмечали предметы, границы охотничьих угодий и дома. На каждом развороте дневника с расписанием на неделю – свой пас, орнамент или узор. Начинает череду древних символов важнейший коми знак – «Шондi» («Солнце»). Завершает – орнамент пижемской росписи «Цветок». Помимо коми пасов на страницах можно увидеть и старинные русские узоры Усть-Цильмы.

Открывает дневник вступительное слова Ростислава Гольдштейна, карта с обозначением границ районов республики и тексты двух гимнов: российского и республиканского (последний – на двух государственных языках РК). Затем идет краткая информация о республике, ее достопримечательностях, природе и географии. Завершается дневник правилами дорожного движения для школьников.

– Информация, которую содержит дневник, будет интересна и взрослым, – считает Анна Чуракова. – А так как далеко не все будущие первоклассники умеют читать, то родители окунутся в культуру и историю республики вместе со школьниками. Информации по теме орнаментов и пасов не так много, и дневник станет первым шагом к тому, чтобы познакомить и подружить детей с древней тайнописью. Возможно, ребята даже захотят переписываться пасами.

Заместитель министра национальной политики Алексей Целищев отмечает, что погружение детей в культуру и историю происходит в доступной форме. Министр образования и науки Коми Олег Холопов считает, что, несмотря на электронные дневники и журналы, бумажный дневник по-прежнему остается символом школьной жизни.

Над созданием дневника работали специалисты, использовались авторитетные источники, а выверяли информацию эксперты из Минобрнауки и Миннаца региона.

Председатель КРО Национальной родительской ассоциации Елена Иванова, напоминает, что акция «Дневник первоклассника» в регионе действует уже более десяти лет. Благодаря ей родители вместе с детьми узнают много интересного о родном крае. В каждом издании так или иначе основная сквозная тема – любовь к своей малой и большой Родине, изучение ее истории, культурного и природного многообразия.

Такие дневники не будут продаваться в магазинах: они выдаются бесплатно. Тираж издания составляет 10 тысяч экземпляров. Их вручат ученикам на торжественной линейке 1 сентября. 18 августа дневники отправились в районы республики.

Артур АРТЕЕВ

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Открытие штаба общественной поддержки «Команда Республики Коми» на базе Общественной приемной Главы Республики Коми инициировал Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн. Главная задача – повышение эффективности взаимодействия власти и населения, обсуждение и решение актуальных вопросов жителей.