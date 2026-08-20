Перешагнув экватор

Автор: Республика 20.08.2026

Избирательная кампания в Коми набирает обороты

Общественный штаб Республики Коми по наблюдению за выборами продолжает системную работу, направленную на обеспечение прозрачности избирательного процесса. На минувшей неделе в штабе обсудили предстоящие этапы избирательной кампании, подвели итоги этапа регистрации участников, подписали соглашение о сотрудничестве с общественниками.

Возможность выбрать будущее

Руководитель штаба Алексей Облизов отмечает, что голос каждого будет иметь значение, ведь в конечном итоге от волеизъявления граждан зависит будущее всей страны. Не менее важно подойти к этому выбору осознанно: взвешенно рассмотреть какие партии есть, что они предлагают, какие у них программы. Общественное наблюдение также играет большую роль. В Сыктывкаре обучение наблюдателей уже проведено, в других муниципалитетах оно еще проходит.

– На этом мы не останавливаемся, – констатирует Алексей Облизов. – Общественное наблюдение – это комплекс мер. У нас будет активно работать центр общественного наблюдения. Из каждого избирательного участка будет к нам транслироваться всё происходящее. Если на каком-то участке нет онлайн-трансляции, то там в любом случае происходит видеофиксация событий. Надо четко понимать, что у каждого субъекта избирательного процесса свои задачи. Участковая избирательная комиссия отвечает за организацию процесса, а мы, общественники, обязаны следить за соблюдением прав граждан. Для этого все инструменты у нас есть. Во главе всего стоит человек, ведь человек всегда больше доверяет человеку, чем каким-то бездушным машинам. Поэтому важно, чтобы подготовленные наблюдатели были на местах.

Стадия регистрации кандидатов завершилась. Председатель республиканского избиркома Дмитрий Митюшев напомнил, что претендентов было одиннадцать: восемь выдвигались политическими партиями, три – в порядке самовыдвижения. Двое из кандидатов-самовыдвиженцев не совершили никаких действий, необходимых для прохождения процедуры регистрации, поэтому признаны утратившими статус кандидата в депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Один кандидат предоставил недостаточное количество подписей избирателей в поддержку своего выдвижения.

– В настоящий момент зарегистрировано восемь кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по нашему одномандатному избирательному округу. Они продолжают предвыборную борьбу, начинается стадия предвыборной агитации. Эти восемь кандидатов представляют политические партии. Если перечислять в алфавитном порядке, согласно первой букве фамилии кандидата, это «Коммунисты России», «Единая Россия», ЛДПР, Российская экологическая партия «Зеленые», КПРФ, «Новые люди», «Справедливая Россия» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Эти кандидаты продолжают борьбу за депутатский мандат, – отмечает Дмитрий Митюшев.

Этапное соглашение

В Коми создают единую систему общественного контроля за голосованием. В целях укрепления контроля Общественная палата Республики Коми и политические партии региона подписали соглашение о взаимодействии на период избирательной кампании.

Подписи под документом поставили представители партий «Родина», «Единая Россия», ЛДПР, «Зеленые», «Новые люди», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и «Коммунисты России». Цель партнерства – консолидация усилий для содействия реализации права граждан на участие в наблюдении за выборами, а также обеспечение максимальной открытости и легитимности избирательного процесса.

Подписание документа демонстрирует общую ответственность всех политических сил перед избирателями республики, убежден председатель Общественной палаты Коми Геннадий Левицкий:

– Мы заинтересованы в открытости и легитимности избирательного процесса. У каждой партии есть право направить своих наблюдателей, чтобы наблюдать в интересах своей партии. Общественные наблюдатели заинтересованы, прежде всего, в прозрачности выборного процесса. Хочется, чтобы с представителями партий мы были едины в этом. Только совместная работа позволяет нам видеть картину целиком и гарантировать прозрачность голосования, исключив любые попытки искажения волеизъявления

Общественная палата Коми, как институт гражданского общества, призвана обеспечить независимый общественный контроль за соблюдением избирательных прав граждан и способствовать мирному, законному и конструктивному проведению всей избирательной кампании. Подписанное соглашение регламентирует порядок обмена информацией между партиями и ОП РК, координацию действий наблюдателей на участках, а также создание единого канала обратной связи для оперативного рассмотрения обращений избирателей в день голосования.

Подписанный документ фиксирует готовность сторон к совместной работе по обучению независимых наблюдателей, мониторингу соблюдения законодательства на всех этапах кампании и оперативному реагированию на возможные нарушения. Представители политических партий отметили, что взаимодействие с Общественной палатой позволит выстроить эффективную систему контроля без политической предвзятости.

Прозрачность процесса

Эксперты аналитического Центра общественно-политических проектов и коммуникаций «Выборы 2026: на экваторе электоральной кампании» фиксируют прозрачность процесса и наличие в регионе полноценной политической конкуренции. Геннадий Левицкий обратил внимание на то, что легитимность выборов напрямую зависит от нахождения всех кандидатов в правовом поле.

– Избирательная кампания перешагнула экватор. Можно отметить активность парламентских партий, появление ярких агитационных материалов и креативный подход в них. Важно, что весь избирательный процесс прозрачный и очевидно равенство всех его участников, это очень значимо для легитимности выборов. При этом важно, чтобы все участники действовали в правовом поле. Избирательная комиссия Коми уже получила первые жалобы на некоторых участников кампании. Общественная палата и штаб по наблюдению за выборами подчеркивают, что перед законом равны все и ни одно нарушение не должно остаться без правовой оценки, – отмечает председатель Общественной палаты Коми.

«Маленьких» выборов нет

Выборы любого уровня имеют принципиальное значение. Об этом заявили на заседании общественного штаба, посвященном выборам муниципального уровня в Коми. Руководитель штаба Алексей Облизов подчеркивает, что нет маленьких и больших выборов:

– На муниципальном уровне зафиксирован высокий уровень политической конкуренции. По ряду округов – до пяти претендентов на один депутатский мандат. Специфика местных выборов заключается в прямом контакте с избирателем. В некоторых округах конкуренция чуть ниже, но что отличает муниципальные выборы – агитация будет вестись по принципу «человек – человеку». Каждый кандидат будет напрямую работать со своими земляками на своей территории.

Важной особенностью наблюдения станет тесная интеграция региональной и муниципальных общественных палат. На выборах на муниципальном уровне по линии общественного наблюдения очень активно проявляется связка Общественной палаты республики с Общественными палатами муниципалитетов, где также идет дополнительное информирование и общественное наблюдение за выборами на конкретной территории.

Первые группы избирателей смогут реализовать свое право голоса уже 6-7 сентября – досрочное голосование начнется в труднодоступных и удаленных территориях республики. Все этапы волеизъявления граждан проходят под пристальным вниманием ОП РК.

Ярослав СЕВРУК

Фото Ивана МЫСОВА

Оставьте первый комментарий для "Перешагнув экватор"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.



Powered by  Соблюдение GDPR Cookie
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.