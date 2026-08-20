Перешагнув экватор

Избирательная кампания в Коми набирает обороты

Общественный штаб Республики Коми по наблюдению за выборами продолжает системную работу, направленную на обеспечение прозрачности избирательного процесса. На минувшей неделе в штабе обсудили предстоящие этапы избирательной кампании, подвели итоги этапа регистрации участников, подписали соглашение о сотрудничестве с общественниками.

Возможность выбрать будущее

Руководитель штаба Алексей Облизов отмечает, что голос каждого будет иметь значение, ведь в конечном итоге от волеизъявления граждан зависит будущее всей страны. Не менее важно подойти к этому выбору осознанно: взвешенно рассмотреть какие партии есть, что они предлагают, какие у них программы. Общественное наблюдение также играет большую роль. В Сыктывкаре обучение наблюдателей уже проведено, в других муниципалитетах оно еще проходит.

– На этом мы не останавливаемся, – констатирует Алексей Облизов. – Общественное наблюдение – это комплекс мер. У нас будет активно работать центр общественного наблюдения. Из каждого избирательного участка будет к нам транслироваться всё происходящее. Если на каком-то участке нет онлайн-трансляции, то там в любом случае происходит видеофиксация событий. Надо четко понимать, что у каждого субъекта избирательного процесса свои задачи. Участковая избирательная комиссия отвечает за организацию процесса, а мы, общественники, обязаны следить за соблюдением прав граждан. Для этого все инструменты у нас есть. Во главе всего стоит человек, ведь человек всегда больше доверяет человеку, чем каким-то бездушным машинам. Поэтому важно, чтобы подготовленные наблюдатели были на местах.

Стадия регистрации кандидатов завершилась. Председатель республиканского избиркома Дмитрий Митюшев напомнил, что претендентов было одиннадцать: восемь выдвигались политическими партиями, три – в порядке самовыдвижения. Двое из кандидатов-самовыдвиженцев не совершили никаких действий, необходимых для прохождения процедуры регистрации, поэтому признаны утратившими статус кандидата в депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Один кандидат предоставил недостаточное количество подписей избирателей в поддержку своего выдвижения.

– В настоящий момент зарегистрировано восемь кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по нашему одномандатному избирательному округу. Они продолжают предвыборную борьбу, начинается стадия предвыборной агитации. Эти восемь кандидатов представляют политические партии. Если перечислять в алфавитном порядке, согласно первой букве фамилии кандидата, это «Коммунисты России», «Единая Россия», ЛДПР, Российская экологическая партия «Зеленые», КПРФ, «Новые люди», «Справедливая Россия» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Эти кандидаты продолжают борьбу за депутатский мандат, – отмечает Дмитрий Митюшев.

Этапное соглашение

В Коми создают единую систему общественного контроля за голосованием. В целях укрепления контроля Общественная палата Республики Коми и политические партии региона подписали соглашение о взаимодействии на период избирательной кампании.

Подписи под документом поставили представители партий «Родина», «Единая Россия», ЛДПР, «Зеленые», «Новые люди», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и «Коммунисты России». Цель партнерства – консолидация усилий для содействия реализации права граждан на участие в наблюдении за выборами, а также обеспечение максимальной открытости и легитимности избирательного процесса.

Подписание документа демонстрирует общую ответственность всех политических сил перед избирателями республики, убежден председатель Общественной палаты Коми Геннадий Левицкий:

– Мы заинтересованы в открытости и легитимности избирательного процесса. У каждой партии есть право направить своих наблюдателей, чтобы наблюдать в интересах своей партии. Общественные наблюдатели заинтересованы, прежде всего, в прозрачности выборного процесса. Хочется, чтобы с представителями партий мы были едины в этом. Только совместная работа позволяет нам видеть картину целиком и гарантировать прозрачность голосования, исключив любые попытки искажения волеизъявления

Общественная палата Коми, как институт гражданского общества, призвана обеспечить независимый общественный контроль за соблюдением избирательных прав граждан и способствовать мирному, законному и конструктивному проведению всей избирательной кампании. Подписанное соглашение регламентирует порядок обмена информацией между партиями и ОП РК, координацию действий наблюдателей на участках, а также создание единого канала обратной связи для оперативного рассмотрения обращений избирателей в день голосования.

Подписанный документ фиксирует готовность сторон к совместной работе по обучению независимых наблюдателей, мониторингу соблюдения законодательства на всех этапах кампании и оперативному реагированию на возможные нарушения. Представители политических партий отметили, что взаимодействие с Общественной палатой позволит выстроить эффективную систему контроля без политической предвзятости.

Прозрачность процесса

Эксперты аналитического Центра общественно-политических проектов и коммуникаций «Выборы 2026: на экваторе электоральной кампании» фиксируют прозрачность процесса и наличие в регионе полноценной политической конкуренции. Геннадий Левицкий обратил внимание на то, что легитимность выборов напрямую зависит от нахождения всех кандидатов в правовом поле.

– Избирательная кампания перешагнула экватор. Можно отметить активность парламентских партий, появление ярких агитационных материалов и креативный подход в них. Важно, что весь избирательный процесс прозрачный и очевидно равенство всех его участников, это очень значимо для легитимности выборов. При этом важно, чтобы все участники действовали в правовом поле. Избирательная комиссия Коми уже получила первые жалобы на некоторых участников кампании. Общественная палата и штаб по наблюдению за выборами подчеркивают, что перед законом равны все и ни одно нарушение не должно остаться без правовой оценки, – отмечает председатель Общественной палаты Коми.

«Маленьких» выборов нет

Выборы любого уровня имеют принципиальное значение. Об этом заявили на заседании общественного штаба, посвященном выборам муниципального уровня в Коми. Руководитель штаба Алексей Облизов подчеркивает, что нет маленьких и больших выборов:

– На муниципальном уровне зафиксирован высокий уровень политической конкуренции. По ряду округов – до пяти претендентов на один депутатский мандат. Специфика местных выборов заключается в прямом контакте с избирателем. В некоторых округах конкуренция чуть ниже, но что отличает муниципальные выборы – агитация будет вестись по принципу «человек – человеку». Каждый кандидат будет напрямую работать со своими земляками на своей территории.

Важной особенностью наблюдения станет тесная интеграция региональной и муниципальных общественных палат. На выборах на муниципальном уровне по линии общественного наблюдения очень активно проявляется связка Общественной палаты республики с Общественными палатами муниципалитетов, где также идет дополнительное информирование и общественное наблюдение за выборами на конкретной территории.

Первые группы избирателей смогут реализовать свое право голоса уже 6-7 сентября – досрочное голосование начнется в труднодоступных и удаленных территориях республики. Все этапы волеизъявления граждан проходят под пристальным вниманием ОП РК.

Ярослав СЕВРУК

Фото Ивана МЫСОВА