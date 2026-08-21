Ростислав Гольдштейн держит на контроле масштабный ремонт дорог и мостов в Республике Коми

Глава Республики Коми провел еженедельное аппаратное совещание с зампредами регионального правительства. Рассмотрен вопрос о промежуточных итогах дорожных работ 2026 года на объектах регионального и местного значения, в том числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

– Сроки и качество – то, что требуется строго соблюдать. Это бескомпромиссные условия, которые подрядчики обязаны выполнять, а Минтранс совместно с главами муниципалитетов – жестко контролировать. Развитие дорожной сети – это инвестиции в безопасность и комфорт жителей Коми, от которых напрямую зависит и экономический потенциал региона, – подчеркнул Ростислав Гольдштейн.

Во время рабочих поездок в города и районы глава региона лично инспектирует участки автодорог, на которых проводятся ремонты.

С докладом о ходе дорожно-ремонтной кампании выступил министр транспорта Коми Николай Соколов.

На региональных автодорогах планируется привести в нормативное состояние десять мостовых сооружений, из них два – в рамках реконструкции и восемь – в рамках текущего ремонта; 117,2 км автомобильных дорог; обустроить 15,8 км линий наружного освещения, 18,3 км тротуаров вдоль проезжей части; обеспечить содержание 4,7 тысячи км автодорог и 328 мостовых сооружений; выполнить работы по нанесению вновь и восстановлению изношенной горизонтальной разметки на автодорогах протяженностью 3 тысячи км.

Ремонтная программа дорожных работ включает в себя 16 участков на автомобильных дорогах, большая часть из которых на сегодня – с высокой степенью готовности. Также продолжается работа на десяти искусственных сооружениях.

Как отметил Николай Соколов, на ряде объектов строительно-монтажные работы уже полностью завершены. В их числе: ремонт автодороги Железнодорожная станция «Язель» – Позялэм – Кожмудор – Тыдор с 9 по 15 км, ремонт подъезда к селу Визинга от автодороги «Вятка», ремонт подъезда к пст Мещура. На других участках работы продолжаются согласно графику.

В Сыктывкаре в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приведут четыре объекта: подъезд к Дырносским дачам, два участка в микрорайоне Орбита и участок по улице Бабушкина.

В муниципальных образованиях активно ведется реализация 26 народных проектов в сфере дорожной деятельности. На сегодня реализовано 15.

В рамках Арктической субсидии ведутся работы по ремонту Кольцевой автодороги в Воркуте.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото пресс-службы администрации Воркуты