Попробуй Север на вкус

Автор: Республика 21.08.2026

40 авторских рецептов оставят в Коми участники гастрономического форума

Первый гастрономический форум «Коми. Вкус Севера» стартовал 18 августа в Сыктывкаре. Его участники собрались в читальном зале Национальной библиотеки Коми. Мероприятие стало этапом подготовки к VIII Международному фестивалю региональной кухни и этногастрономии «ШаньгаФест», который пройдет в Сыктывкаре с 21 по 23 августа.

Главная задача форума – сформировать современный узнаваемый гастрономический бренд Коми, который органично объединит локальные продукты, традиции национальной кухни и авторские работы ведущих шеф-поваров страны.

В рамках проекта планируется разработать меню с детальными рецептурами и стандартами, провести обучение региональных поваров современным подходам к работе с местными продуктами и традиционной кухней, сформировать яркий гастрономический туристический продукт, способный стать поводом для посещения Коми.

– Туристы, которые приезжают в республику, всегда интересуются местной кухней, – рассказывает на открытии форума заместитель Председателя Правительства Коми Сергей Емельянов. – Сегодня есть возможность переосмыслить, как наши традиционные гастрономические элементы могут получить новую жизнь или предстать в своем привычном виде для применения в ресторанном бизнесе. Это то, что должно сегодня двигать республику вперед.

Министр туризма Коми Мария Бадмацыренова отмечает, что форум будет способствовать развитию гастрономического туризма в республике.

– Основная его задача – сформировать настоящий вкус Коми, – считает она. – Чтобы туристы приезжали именно за вкусовыми впечатлениями. И это станет новой мотивацией для путешествия в регион. Люди едут за новыми вкусами и за новыми впечатлениями. Приехавшие федеральные эксперты поделятся опытом с местными коллегами, и новые рецепты останутся в регионе.

В форуме участвуют известные бренд-шефы: Леонид Гелибтерман, Антон Сальников, Евгений Альфан, Виктория Бредис, Денис Трофимов. Также на форум приехали специалисты из Москвы, Кабардино-Балкарии, Вологды, Кирова и Архангельской области. К ним присоединились кулинары из Коми.  Гости региона познакомились с предприятиями общественного питания, пищевым производством и фермерскими хозяйствами, побывали в лесу.

Председатель комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман рассказывает, что приехавшие рестораторы оставят рецепты более сорока авторских блюд для всех ресторанов и мест общественного питания республики.

– Все желающие смогут брать рецепты по технологическим картам и применять их в своих меню, – заверяет он. – У вас есть совершенно оригинальная традиция, достойная история, замечательные продукты. Турист должен ехать сюда, потому что ваши продукты и блюда его привлекают.

Московский бренд-шеф Евгений Альфан считает, что в коми кухне и в меню современных ресторанов практически забыта растущая в лесах рес-публики редкая и вкусная ягода –  костяника. А ведь на основе ее можно сделать немало авторских блюд.

– Вы замечательно рассказываете про морошку, но она присутствует на столах во многих регионах, – считает он. – Не стоит забывать костянику.

Президент артели пряничных мастеров Виктория Бредис убеждена в том, что в каждом регионе страны должны быть свои рецепты пряников. Она планирует испечь такой пряник, который может стать визитной карточкой Сыктывкара и республики в целом.

Сейчас участники форума работают над созданием новых блюд, которые официально представят 21 августа на открытии «ШаньгаФеста» (на Стефановской площади Сыктывкара). Там гости фестиваля могут попробовать авторские блюда, принять участие в мастер-классах и узнать больше о культуре региона.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора

Оставьте первый комментарий для "Попробуй Север на вкус"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.



Powered by  Соблюдение GDPR Cookie
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.