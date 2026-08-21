Попробуй Север на вкус

40 авторских рецептов оставят в Коми участники гастрономического форума

Первый гастрономический форум «Коми. Вкус Севера» стартовал 18 августа в Сыктывкаре. Его участники собрались в читальном зале Национальной библиотеки Коми. Мероприятие стало этапом подготовки к VIII Международному фестивалю региональной кухни и этногастрономии «ШаньгаФест», который пройдет в Сыктывкаре с 21 по 23 августа.

Главная задача форума – сформировать современный узнаваемый гастрономический бренд Коми, который органично объединит локальные продукты, традиции национальной кухни и авторские работы ведущих шеф-поваров страны.

В рамках проекта планируется разработать меню с детальными рецептурами и стандартами, провести обучение региональных поваров современным подходам к работе с местными продуктами и традиционной кухней, сформировать яркий гастрономический туристический продукт, способный стать поводом для посещения Коми.

– Туристы, которые приезжают в республику, всегда интересуются местной кухней, – рассказывает на открытии форума заместитель Председателя Правительства Коми Сергей Емельянов. – Сегодня есть возможность переосмыслить, как наши традиционные гастрономические элементы могут получить новую жизнь или предстать в своем привычном виде для применения в ресторанном бизнесе. Это то, что должно сегодня двигать республику вперед.

Министр туризма Коми Мария Бадмацыренова отмечает, что форум будет способствовать развитию гастрономического туризма в республике.

– Основная его задача – сформировать настоящий вкус Коми, – считает она. – Чтобы туристы приезжали именно за вкусовыми впечатлениями. И это станет новой мотивацией для путешествия в регион. Люди едут за новыми вкусами и за новыми впечатлениями. Приехавшие федеральные эксперты поделятся опытом с местными коллегами, и новые рецепты останутся в регионе.

В форуме участвуют известные бренд-шефы: Леонид Гелибтерман, Антон Сальников, Евгений Альфан, Виктория Бредис, Денис Трофимов. Также на форум приехали специалисты из Москвы, Кабардино-Балкарии, Вологды, Кирова и Архангельской области. К ним присоединились кулинары из Коми. Гости региона познакомились с предприятиями общественного питания, пищевым производством и фермерскими хозяйствами, побывали в лесу.

Председатель комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман рассказывает, что приехавшие рестораторы оставят рецепты более сорока авторских блюд для всех ресторанов и мест общественного питания республики.

– Все желающие смогут брать рецепты по технологическим картам и применять их в своих меню, – заверяет он. – У вас есть совершенно оригинальная традиция, достойная история, замечательные продукты. Турист должен ехать сюда, потому что ваши продукты и блюда его привлекают.

Московский бренд-шеф Евгений Альфан считает, что в коми кухне и в меню современных ресторанов практически забыта растущая в лесах рес-публики редкая и вкусная ягода – костяника. А ведь на основе ее можно сделать немало авторских блюд.

– Вы замечательно рассказываете про морошку, но она присутствует на столах во многих регионах, – считает он. – Не стоит забывать костянику.

Президент артели пряничных мастеров Виктория Бредис убеждена в том, что в каждом регионе страны должны быть свои рецепты пряников. Она планирует испечь такой пряник, который может стать визитной карточкой Сыктывкара и республики в целом.

Сейчас участники форума работают над созданием новых блюд, которые официально представят 21 августа на открытии «ШаньгаФеста» (на Стефановской площади Сыктывкара). Там гости фестиваля могут попробовать авторские блюда, принять участие в мастер-классах и узнать больше о культуре региона.

Артур АРТЕЕВ

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