Энергия общих решений

В Коми обсудили меры улучшения городской и сельской инфраструктуры

Очередное заседание Штаба общественной поддержки «Команда Республики Коми» состоялось в Сыктывкаре. За круглым столом участники обсудили тему «Создание городской (сельской) инфраструктуры для комфортной жизни. Комфортная среда – реальность».

В обсуждении участвовали общественники, руководители профильных министерств и ведомств, главы муниципалитетов. Модерировал ход дискуссии заместитель Председателя Госсовета РК, Герой России Станислав Кочев, а в качестве эксперта выступала исполняющая обязанности министра строительства и ЖКХ Коми Анастасия Пихней.

Комфорт и безопасность

Проживание в комфортной среде стабильно входит в первую тройку пожеланий жителей Коми, констатирует Станислав Кочев. Он объехал уже почти все муниципалитеты республики и везде одни и те же запросы: дороги, дворы, освещение, места отдыха. Однако комфортная среда не ограничивается только этим. Сюда входят и чистая вода, и система отопления – всё то, что не всегда сразу бросается в глаза, без чего хорошо жить попросту невозможно. Станислав Кочев емко обозначил задачу встречи: найти конкретные решения, понять, какие необходимо принять меры на ближайшие пять лет.

Анастасия Пихней сообщила, что территории и дворы в городах и селах Коми благоустраивают, активно используя национальный проект «Формирование комфортной городской среды» и региональный – «Народный бюджет». За минувший год по двум программам в 55 населенных пунктах республики благоустроили 175 территорий (131 общественное пространство, 44 двора). Общий объем финансирования составил 560 млн рублей. В текущем году программы также успешно реализуются. Общий объем финансирования – 417 миллионов рублей. Количество территорий снизилось до 69 в 31 населенном пункте.

– Средств из федерального бюджета на самом деле немного. Большая часть – это деньги республики. Правительство Коми заинтересовано в реализации программ по благоустройству. Мы стремимся к тому, чтобы у наших граждан были комфортные и безопасные условия для проживания, – отмечает Анастасия Пихней.

Она привела промежуточные данные, согласно которым в 2026 году готовность ряда объектов еще не превышает 30%, часть объектов в состоянии готовности от 30 до 70%. Необходимо довести уровень реализации до того, чтобы в ближайшее время все объекты были уже в состоянии готовности выше 70%. Для этого Анастасия Пихней попросила общественников активнее подключаться к контролю за ходом реализации проектов. Тогда показатели однозначно получится улучшить, ведь строительный сезон в Коми не такой уж длинный. Важно работать быстрее и слаженнее. В состоянии стопроцентной готовности 13 общественных территорий.

Руководитель Минстроя Коми добавила, что в будущем появится еще один механизм привлечения средств под благоустройство. По поручению главы республики Ростислава Гольдштейна ведется разработка региональной программы ремонта дворов и тротуаров до 2030 года.

Город для людей

В 2030 году Сыктывкар отпразднует круглую дату. В преддверии 250-летия столицу Коми ожидает большая работа по благоустройству. Мэр Сыктывкара Максим Мартышин убежден, что это не просто юбилейная дата, которую надо будет красиво отметить, а этапное для города и региона событие, которое требует кропотливой и вдумчивой работы. И, конечно же, надо использовать все возможные источники финансирования.

Говоря об успешных примерах благоустройства, мэр напомнил о строительстве парка «Пера» в сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка. Работа там кипит. Ведь, по сути, на пустыре «вырастет» не просто место отдыха, а пространстово, где можно будет проверить себя на силу и ловкость на тренажерном комплексе. Также предусмотрено место для стендов с информацией о героях специальной военной операции. За благоустройство этого объекта по программе ФКГС местные жители активно голосовали через онлайн-портал «Госуслуги». Люди на реальном примере убедились, что нас слышат, когда мы вместе. Региональный проект «Народный бюджет» – еще один важнейший источник бюджетирования.

Идею региональной программы ремонта дворов и тротуаров Максим Мартышин поддержал. В Сыктывкаре многое сделано, тем не менее, остается не мало дворовых территорий, где требуется ремонт. С одной стороны, бремя их содержания лежит на собственниках. Однако зачастую сделать это только их силами нереально. Поэтому надо подключаться активистам и общественникам. В качестве положительного примера Максим Мартышин привел активность председателя ТСЖ Александра Изъюрова, который присутствовал на встрече. Руководствуясь принципом «вижу цель – не вижу препятствия», Александр Васильевич заручился поддержкой местных жителей и в итоге получил финансирование по программе ФКГС на благоустройство весьма сложного двора на улице Кутузова, 17.

– Прекрасный двор получился. Причем он очень сложный для ремонта. Но жители четко понимали, чего хотят. Активно подключились, всё проработали и результат налицо. Мы задаем тренд: «Сыктывкар – город для людей». Повышение качества жизни и комфорта городской среды будет в итоге способствовать реализации еще одного национального проекта – «Демография». Ведь не только у жителей города не возникнет желания покинуть уютный и комфортный Сыктывкар, а наоборот – к нам будут переселяться из других регионов, – заключает мэр столицы Коми.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и Ивана МЫСОВА