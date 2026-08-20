Фильм, фильм, фильм!

Автор: Республика 20.08.2026

В Сыктывкаре открыли международный кинофестиваль стран СНГ

С 17 по 21 августа столица Республики Коми живет в ритме большого кино. Здесь впервые проходит Международный кинофестиваль стран Содружества Независимых Государств (СНГ) – событие, которое объединило на одной площадке кинематографистов из восьми государств. 18 августа фестиваль громко заявил о себе: днем зрители увидели фильм-открытие «Классная», а вечером в Национальной галерее состоялась торжественная церемония, положившая начало новой традиции.

Первым фильмом, представленным на суд сыктывкарской публики, стала картина «Классная» от киностудии «Беларусьфильм». Зал был полон: пришли не только рядовые зрители, но и официальные лица – заместитель Председателя Правительства Республики Коми Сергей Емельянов и министр культуры регио-на Мария Бурмистрова. Выбор ленты для старта оказался символичным. Как отметил генеральный директор «Беларусьфильма» Александр Гостев, финальные кадры картины, где показан музей Великой Отечественной войны в Минске с красным флагом Советского Союза, связали прошлое и настоящее:

– Вот мы сегодня собрались – тоже страны СНГ, участники той Великой Победы, о которой говорилось в фильме. Как будто и не придумаешь лучшего начала фестиваля.

Александр Гостев рассказал, что во время съемок «Классной» киностудию лично посетил президент Беларуси Александр Лукашенко, который напутствовал молодого 25-летнего режиссера Кирилла Халецкого словами «Смотри, не подведи». Фильм стал третьей работой Халецкого, но первой столь масштабной. По словам генерального директора киностудии, реакция публики в Беларуси была положительной, и в Сыктывкаре зрители приняли картину с большой теплотой.

– Очень приятно было смотреть вместе с вами, чувствовать ответную энергию. Были эмоции, – отметил Александр Гостев.

Режиссер Диана Кипра, представлявшая белорусскую делегацию, призналась, что город показался ей удивительно уютным, а сам фестиваль – отличной возможностью познакомиться с работами соседей.

Вечером того же дня центр культурной жизни переместился в Национальную галерею Республики Коми. Гостей, прошедших по красной дорожке, встречали девушки в нацио-нальных коми нарядах с традиционным угощением – коми-шаньгами.

Церемония открытия запомнилась не только торжественными речами, но и рождением новой традиции. Каждой стране-участнице вручили символическую кинохлопушку, на которой делегаты оставили свои автографы. Этот артефакт гости увезут с собой как символ первого фестиваля.

На сцене организаторы представили все страны-участницы видеовизитками, а члены делегаций выступили с приветственными словами.

Заместитель Председателя Правительства Коми Сергей Емельянов, выступивший перед участниками, отдельно остановился на том, почему фестиваль стал таким востребованным. Он рассказал, что правительство региона проводит цикл мероприятий Содружества, и кинофестиваль – лишь часть большой программы, куда также входит творческий молодежный лагерь.

– Мы не принимали кинофестивали подобного масштаба. То, что у нас на всю неделю кинофестивальных показов уже нет свободных мест в кинозалах, подтверждает, что идея была очень актуальна для нас, – пояснил он.

По словам Сергея Емельянова, в программе заявлено несколько десятков работ, практически все страны СНГ представлены несколькими фильмами. Высокий статус фестиваля подтверждается тем, что он входит в перечень международных кинофестивалей Министерства культуры РФ, поэтому звание лауреата для кинематографистов является по-настоящему престижным. Кроме того, гостей ждут интересные сюрпризы: ученик легендарного Алексея Учителя, наш земляк усть-цилём Антон Ермолин, представит фильм «Ниша» и планирует в будущем снимать полнометражную картину в Коми, а создатели сериала «Трасса» покажут материал второго сезона, снятый в Воркуте.

Режиссер из Казахстана Дамир Абилханов привез на фестиваль фильм «Дикий» – трогательную историю о бродячей собаке по кличке Дикий и мальчике, который тоже чувствует себя «диким».

– Они находят друг друга в тяжелый момент жизни, помогают друг другу и становятся семьей, – рассказал режиссер.

Съемки городской истории проходили в Казахстане: фильм удалось снять за 18 дней, но монтаж занял целых полтора года.

Дамир Абилханов признался, что решение приехать в Сыктывкар было почти спонтанным:

– Мне название понравилось – Республика Коми, захотел здесь побывать.

И не пожалел. Он уже успел посетить Театр драмы имени Виктора Савина, впечатления оказались сильными.

Кинофестиваль продлится до 21 августа. Организаторы уверены: восемь стран, восемь голосов и восемь разных миров под одной крышей – только начало большого пути, где творчество действительно стирает границы.

Купава ВОЛКОВА

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