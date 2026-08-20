Глеб Калюжный, Андрей Кондрашов и Михаил Башкатов: где и когда увидеть звёзд кинофестиваля в Сыктывкаре

В заключительный день Международного кинофестиваля стран СНГ, 21 августа, у жителей и гостей Сыктывкара будет возможность увидеть и пообщаться с именитыми гостями из мира кино.

Организаторы подготовили насыщенную программу с участием популярных актеров и режиссеров.

21 августа в 10:30 в кинотеатре «РубЛион Синема» (ТРЦ «РубликЪ») режиссёр, телеведущий, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов представит свой новый фильм «Аэропорт». В 14:30 в Национальной библиотеке Республики Коми состоится творческая встреча с Андреем Кондрашовым, где он поделится своим профессиональным опытом и ответит на вопросы аудитории.

21 августа в 15.00 в кинотеатре «РубЛион Синема» (ТРЦ «РубликЪ») актер Глеб Калюжный, известный по сериалам «Вампиры средней полосы», «Территория», «Трудные подростки», лично представит всероссийскую премьеру фильма «Дед Фомич», в котором сыграл одну из ролей. Сразу после показа у всех зрителей будет возможность задать актеру свои вопросы.

В 18.30 на площади у Коми республиканской академической филармонии Андрей Кондрашов и Глеб Калюжный пройдут по красной дорожке на торжественной церемонии закрытия фестиваля. К звездным гостям на красной дорожке присоединится Михаил Башкатов — актер, телеведущий, капитан команды КВН «МаксимуМ».

Не упустите возможность стать частью главного кинособытия республики и лично встретиться с теми, кто создает современное кино.

— Регистрация на просмотр фильмов полного метра в кинотеатре «РубЛион Синема» в ТРЦ «Рублик» осуществляется через сайт: rublioncinema.ru/.

Ищите тег «Специальный показ».

— Регистрация на просмотр фильмов короткого метра, мастер-классы и лекции в Молодежном центре и Национальной библиотеке идет по ссылке: gau-rk-tski-yugor.timepad.ru/events/

Все мероприятия Кинофестиваля будут доступны в группе: https://vk.ru/11filmfestival.