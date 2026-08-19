В Коми 85% лесных пожаров возникли из-за гроз, остальное — по вине людей

Автор: Республика 19.08.2026

С начала пожароопасного сезона в Коми было зафиксировано 105 лесных пожаров.

Глава региона Ростислав Гольдштейн отметил, что в подавляющем большинстве случаев (85 %) причиной возгораний стали грозы, тогда как оставшаяся часть произошла по вине человека.

Особое внимание он уделил ситуации в Воркутинском районе, где в настоящее время горит тундра. По его словам, тушение осложняется мощной растительной подстилкой и наличием карликовой березы, а также аномальной жарой и отсутствием осадков. Сейчас на месте работают пожарные-десантники Интинского, Усинского и Печорского авиаотделений.
Руководитель республики подчеркнул стратегическую важность лесопожарной авиации для северных территорий. В связи с этим были направлены средства на создание новых подразделений в Усинске и Инте. Он добавил, что эту инициативу поддержали коллеги из «Единой России», а финансирование из федерального бюджета поступило в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
Глава Коми также акцентировал внимание на работе летчиков-наблюдателей, которые постоянно патрулируют леса с воздуха. Именно они первыми обнаруживают очаги возгораний, оценивая их площадь и характер.
В качестве примера профессионализма он привел Андрея Амосова, который более 30 лет посвятил небу над тайгой и был награжден медалью МЧС России за спасение людей в чрезвычайных ситуациях. Сейчас Амосов возглавляет авиаотделение в Емве, контролирует перелеты, тренировки десантников и координирует вылеты на пожары. В его ведении находится готовность подразделения к любым вызовам тайги.
Ростислав Гольдштейн выразил уверенность в том, что леса Коми находятся под надежной защитой, пока на посту несут службу такие высококвалифицированные специалисты.

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