Герой России Кочев призвал поддержать детей участников СВО накануне Дня знаний

Автор: Республика 19.08.2026

Вице-спикер Госсовета Республики Коми назвал первый школьный день важным моментом для каждой семьи.

Вице-спикер Госсовета Республики Коми Герой России Станислав Кочев обратился к депутатам всех уровней, однопартийцам и ветеранам специальной военной операции с призывом поддержать детей, чьи отцы сейчас находятся в зоне спецоперации или не вернулись с нее, в преддверии 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.
https://tass.ru/obschestvo/28022229

«Первый звонок — важный день для каждого ребенка. Мы должны сделать так, чтобы он стал одинаково радостным для всех семей, независимо от обстоятельств. Узнайте у соседей, у знакомых — может быть, рядом есть семья, которой нужна помощь. Чужих детей не бывает», — привела пресс-служба слова Кочева.

По словам парламентария, первый школьный день — важный момент для каждой семьи, однако для тех, кто ждет своих близких с войны, он может быть особенно непростым. Депутат также напомнил, что забота о семьях защитников Отечества — это не разовая акция, а общая ответственность общества.

«1 сентября — это не только начало учебного года, но и момент, когда мы передаем будущее в руки наших детей. Важно, чтобы каждая семья чувствовала поддержку», — добавил он.

Кочев призвал всех неравнодушных жителей республики обратить внимание на детей из семей участников СВО и по возможности помочь им встретить День знаний с радостью и заботой.

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