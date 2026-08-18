Ростислав Гольдштейн: «Имя Павла Ванюты навсегда вписано в историю нашей страны и Республики Коми»

Автор: Республика 18.08.2026

В Сыктывкаре 17 августа состоялась торжественная церемония передачи вдове и сыну гвардии младшего сержанта Павла Сергеевича Ванюты медали «Золотая Звезда» и Грамоты о присвоении ему звания Героя Российской Федерации (посмертно).

Почётную миссию исполнили Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн и Заместитель командующего Северным флотом контр-адмирал Игорь Курочкин.

«Дорогие Анастасия Евгеньевна и Георгий, – обратился глава Коми к семье Героя России. – Вы потеряли самого близкого человека. Эту боль не измерить словами. Знайте: рядом с вами – вся республика. Павел Сергеевич сражался за Родину – за Россию, за Республику Коми. За свою семью, детей, родных и близких. И отдал за Отечество, за боевых товарищей самое ценное – свою жизнь. Коми – родина настоящих героев, на которых можно положиться в самый трудный момент, и знать, что они не отступят, не подведут. Таким, верным до конца России, воинскому долгу и боевым товарищам, был Павел Сергеевич. Мы будем помнить его подвиг. Сохраним и передадим эту память потомкам. На его примере будет воспитываться молодёжь. Его имя навсегда вписано в историю нашей страны и Республики Коми. Вечная слава Герою России, вечная слава Ванюте Павлу Сергеевичу!».

«Большая честь передать вам от руководства страны, Министерства обороны Российской Федерации высшую государственную награду нашей страны – медаль «Золотая Звезда», присвоенную гвардии младшему сержанту Ванюте Павлу Сергеевичу за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, к сожалению, посмертно. Его поступок – это пример истинной доблести, самопожертвования и силы духа. Эта награда – свидетельство всеобщего признания его подвига. Он до конца остался верен присяге, своему долгу и Отечеству. Павел Сергеевич был настоящим патриотом, героем, для которого понятия чести, долга и любви к Отечеству были выше собственной жизни. Проявив лучшие качества защитника Отечества, он действовал смело и решительно, исполнил долг воина ценой своей жизни и спас жизни своих боевых товарищей», – обратился контр-адмирал Игорь Курочкин к родным Павла Ванюты.

«Звание Героя России – это высшее признание страной заслуг человека. Я знаю, никакая награда не заменит Вам Павла, не заполнит пустоты дома. Но, Анастасия Евгеньевна, я попрошу Вас об одном – найдите в себе силы жить. Вспомните о тех ребятах, которые сегодня дышат только лишь потому, что Павел шагнул в вечность. О ребятах, которые до конца жизни будут благодарны за прикрытые спины. Живите ради этой благодарности. Живите ради гордости за Павла», – пожелал Герой России, заместитель Председателя Госсовета Республики Коми Станислав Кочев.

Звание Героя Российской Федерации уроженцу села Мутный Материк Усинского района гвардии младшему сержанту Павлу Ванюте присвоено в июне этого года указом президента России Владимира Путина.

Пулемётчик десантно-штурмового взвода отдельной гвардейской бригады морской пехоты гвардии младший сержант Павел Сергеевич Ванюта 20 октября 2025 года в составе штурмовой группы под интенсивным огнём вывел противника и занял один из населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Во время штурма, уничтожив четырёх боевиков и тяжёлый БПЛА ВСУ, получил осколочное ранение, но продолжил бой. Удерживая позиции, под массированным огнём перетащил тяжело раненого товарища в укрытие, оказал ему первую медицинскую помощь, а в ходе очередного удара врага закрыл его собой. Оба погибли. Ценой собственной жизни Павел Сергеевич Ванюта спас жизни сослуживцев.

В ходе церемонии была объявлена минута молчания в память о погибшем Герое России.

Павел Ванюта был мобилизован в октября 2022 года. За три года службы прошёл через самые тяжёлые участки фронта, проявляя невероятную стойкость и мужество. Сослуживцы вспоминают его как человека несгибаемой воли и большой души. Павел не раз использовал родной коми язык для шифровки радиопереговоров, что помогало сбивать противника с толку и сохраняло жизни товарищей. За особые отличия при несении боевой службы в 2024 году был награждён медалью Жукова.

Павлу Ванюте было 36 лет. У него остались жена и двое сыновей. В память о супруге, с которым была знакома с детства, Анастасия решила написать книгу воспоминаний.

После церемонии вручения высшей награды Анастасия нашла в себе силы рассказать, каким был её муж: «Он был хороший, добрый, трудолюбивый. Всегда защищал нас. Когда уходил на СВО, успокаивал, говорил: «Не переживай, всё будет хорошо, буду живым и здоровым. Жди меня!». В книге будут его биография, истории, как мы с ним познакомились, как у нас родились дети и, конечно же, о том, как он погиб».

В школьном музее Мутного Материка будет создана экспозиция, посвящённая герою-земляку. В классе, где он учился, установят Парту героя, а на здании школы появится мемориальная табличка. Памятная доска в честь Павла Ванюты появится и в военно-морском музее Северного флота в Мурманске, где он проходил подготовку перед отправкой в зону специальной военной операции.

 

Оставьте первый комментарий для "Ростислав Гольдштейн: «Имя Павла Ванюты навсегда вписано в историю нашей страны и Республики Коми»"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.



Powered by  Соблюдение GDPR Cookie
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.