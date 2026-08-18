Ростислав Гольдштейн: «Имя Павла Ванюты навсегда вписано в историю нашей страны и Республики Коми»

В Сыктывкаре 17 августа состоялась торжественная церемония передачи вдове и сыну гвардии младшего сержанта Павла Сергеевича Ванюты медали «Золотая Звезда» и Грамоты о присвоении ему звания Героя Российской Федерации (посмертно).

Почётную миссию исполнили Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн и Заместитель командующего Северным флотом контр-адмирал Игорь Курочкин.

«Дорогие Анастасия Евгеньевна и Георгий, – обратился глава Коми к семье Героя России. – Вы потеряли самого близкого человека. Эту боль не измерить словами. Знайте: рядом с вами – вся республика. Павел Сергеевич сражался за Родину – за Россию, за Республику Коми. За свою семью, детей, родных и близких. И отдал за Отечество, за боевых товарищей самое ценное – свою жизнь. Коми – родина настоящих героев, на которых можно положиться в самый трудный момент, и знать, что они не отступят, не подведут. Таким, верным до конца России, воинскому долгу и боевым товарищам, был Павел Сергеевич. Мы будем помнить его подвиг. Сохраним и передадим эту память потомкам. На его примере будет воспитываться молодёжь. Его имя навсегда вписано в историю нашей страны и Республики Коми. Вечная слава Герою России, вечная слава Ванюте Павлу Сергеевичу!».

«Большая честь передать вам от руководства страны, Министерства обороны Российской Федерации высшую государственную награду нашей страны – медаль «Золотая Звезда», присвоенную гвардии младшему сержанту Ванюте Павлу Сергеевичу за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, к сожалению, посмертно. Его поступок – это пример истинной доблести, самопожертвования и силы духа. Эта награда – свидетельство всеобщего признания его подвига. Он до конца остался верен присяге, своему долгу и Отечеству. Павел Сергеевич был настоящим патриотом, героем, для которого понятия чести, долга и любви к Отечеству были выше собственной жизни. Проявив лучшие качества защитника Отечества, он действовал смело и решительно, исполнил долг воина ценой своей жизни и спас жизни своих боевых товарищей», – обратился контр-адмирал Игорь Курочкин к родным Павла Ванюты.

«Звание Героя России – это высшее признание страной заслуг человека. Я знаю, никакая награда не заменит Вам Павла, не заполнит пустоты дома. Но, Анастасия Евгеньевна, я попрошу Вас об одном – найдите в себе силы жить. Вспомните о тех ребятах, которые сегодня дышат только лишь потому, что Павел шагнул в вечность. О ребятах, которые до конца жизни будут благодарны за прикрытые спины. Живите ради этой благодарности. Живите ради гордости за Павла», – пожелал Герой России, заместитель Председателя Госсовета Республики Коми Станислав Кочев.

Звание Героя Российской Федерации уроженцу села Мутный Материк Усинского района гвардии младшему сержанту Павлу Ванюте присвоено в июне этого года указом президента России Владимира Путина.

Пулемётчик десантно-штурмового взвода отдельной гвардейской бригады морской пехоты гвардии младший сержант Павел Сергеевич Ванюта 20 октября 2025 года в составе штурмовой группы под интенсивным огнём вывел противника и занял один из населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Во время штурма, уничтожив четырёх боевиков и тяжёлый БПЛА ВСУ, получил осколочное ранение, но продолжил бой. Удерживая позиции, под массированным огнём перетащил тяжело раненого товарища в укрытие, оказал ему первую медицинскую помощь, а в ходе очередного удара врага закрыл его собой. Оба погибли. Ценой собственной жизни Павел Сергеевич Ванюта спас жизни сослуживцев.

В ходе церемонии была объявлена минута молчания в память о погибшем Герое России.

Павел Ванюта был мобилизован в октября 2022 года. За три года службы прошёл через самые тяжёлые участки фронта, проявляя невероятную стойкость и мужество. Сослуживцы вспоминают его как человека несгибаемой воли и большой души. Павел не раз использовал родной коми язык для шифровки радиопереговоров, что помогало сбивать противника с толку и сохраняло жизни товарищей. За особые отличия при несении боевой службы в 2024 году был награждён медалью Жукова.

Павлу Ванюте было 36 лет. У него остались жена и двое сыновей. В память о супруге, с которым была знакома с детства, Анастасия решила написать книгу воспоминаний.

После церемонии вручения высшей награды Анастасия нашла в себе силы рассказать, каким был её муж: «Он был хороший, добрый, трудолюбивый. Всегда защищал нас. Когда уходил на СВО, успокаивал, говорил: «Не переживай, всё будет хорошо, буду живым и здоровым. Жди меня!». В книге будут его биография, истории, как мы с ним познакомились, как у нас родились дети и, конечно же, о том, как он погиб».

В школьном музее Мутного Материка будет создана экспозиция, посвящённая герою-земляку. В классе, где он учился, установят Парту героя, а на здании школы появится мемориальная табличка. Памятная доска в честь Павла Ванюты появится и в военно-морском музее Северного флота в Мурманске, где он проходил подготовку перед отправкой в зону специальной военной операции.