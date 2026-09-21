Жительница Республики Коми вошла в число призеров Гранд-финала Международной премии «КАРДО»

Автор: Редактор 21.09.2026

Во Владивостоке завершился Гранд-финал Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победителями IX сезона стали 135 участников из 28 стран мира и 31 региона России. Они получат денежные премии, подарки от партнеров, а также возможности для профессионального развития, обучения, наставничества и развития личного бренда. В число призеров вошла представительница Республики Коми.

Всего на Гранд-финале «КАРДО» приняли участие более 500 представителей уличной культуры и спорта из 70 стран мира. На текущий момент на конкурсную программу IX сезона зарегистрировалось рекордное количество участников – более 85 тысяч. А всего за девять сезонов «КАРДО» объединил порядка 300 тысяч представителей уличной культуры из 195 стран мира.

«Поздравляю победителей и всех финалистов IX сезона «КАРДО». Сегодня за каждым из этих имен стоит большой путь, который они прошли в течение сезона. За девять лет «КАРДО» выросло в масштабное международное сообщество: к проекту присоединились участники из 195 стран, а в этом году на Гранд-финал во Владивосток приехали представители 70 государств. Для нас важно, что точкой притяжения этого сообщества стала Россия. Здесь уличная культура и спорт получают поддержку и возможности для развития – от первых шагов до выхода на международный уровень. Именно поэтому ребята из разных стран приезжают к нам, чтобы обмениваться опытом и находить для себя новые возможности», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

От Республики Коми в число призеров соревновательной программы Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в направлении хип-хоп в категории Beginner вошла Кира Панченко. Она заняла четвертое место.

Гранд-финал проходит при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), Фонда Президентских грантов, Общественной палаты Российской Федерации, Дальневосточного федерального университета, технологической компании VK и Корпорации «Синергия».

IX сезон конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводится по поручению и прямой поддержке Президента Российской Федерации в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Проект направлен на поиск, поддержку и развитие талантов в сфере уличной культуры и спорта, а также на создание реальных социальных и профессиональных возможностей для представителей уличных сообществ по всему миру.

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