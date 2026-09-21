Политолог Федор Данилин заявил о прекращении периода неэффективного представительства Коми в Госдуме

Республика Коми по итогам избирательной кампании впервые сформировала полноценный и сильный контур лоббирования региональных интересов на федеральном уровне.

Такую оценку дал аналитик Центра политического анализа и социальных исследований Фёдор Данилин, подчеркнув, что главным итогом выборов стали не проценты, а управленческая конфигурация, которая будет работать в Москве следующие пять лет.

Эксперт обратил внимание на то, что регион закрыл давние уязвимости в федеральном представительстве и сформировал сбалансированную структуру как в верхней, так и в нижней палатах Федерального Собрания.

В Совете Федерации интересы республики представляют две разнопрофильные фигуры с высоким аппаратным весом. Представителем исполнительной власти стал Владимир Джабаров, сохранивший пост первого зампредседателя Комитета СФ по международным делам.

«В переводе с аппаратного: регион получил не «сенатора по квоте», а человека с самостоятельным весом в палате и длинным стажем работы с федеральным центром и силовыми структурами. Вторая позиция — Екатерина Грибкова, представитель от законодательного органа власти Республики Коми, пришедшая в СФ с должности вице-премьера республики и работающая по социальному направлению. Это прямой канал по самой чувствительной для людей тематике — соцподдержка, выплаты, льготы», — отметил Фёдор Данилин.

Принципиальные изменения произошли и в Государственной Думе, где, по оценке аналитика, был ликвидирован многолетний пробел. Предшественник на депутатском посту Олег Михайлов занимал лишь 410-е место в рейтинге полезности депутатов — округ числился занятым, но фактически не работал на нужды региона. Теперь мандат перешел к Герою России Станиславу Кочеву, уроженцу республики, ветерану СВО и парламентарию из команды главы Коми Ростислава Гольдштейна.

Сложившаяся конфигурация несет для северного региона фундаментальный практический смысл в контексте масштабных федеральных планов:

«Республика входит в Арктическую зону четырьмя муниципалитетами, а с 2027 года в Арктике и на Дальнем Востоке начнёт действовать единый преференциальный режим. Плюс есть вопросы, без федеральной поддержки не решаемые: распространить «Арктическую ипотеку» на Сыктывкар, продвинуть инфраструктурные проекты, получить отраслевые решения по лесу. Такие вещи делаются не заявлениями, а сопровождением — через профильные комитеты, министерства, согласительные процедуры. Для этого нужна связка „глава региона — сенаторы — депутат“, работающая в одной логике. Раньше в этой цепочке было разорванное звено. Сейчас — нет», — подчеркнул эксперт.

В заключение аналитик резюмировал, что руководство республики сумело сформировать целостную команду для работы с Москвой. Реальную отдачу от нового механизма можно будет предметно оценить через один-два года по объему привлеченных федеральных средств и включению республиканских инициатив в госпрограммы, однако базовые условия для качественного прорыва созданы уже сейчас.

Источник: https://vybor-naroda.org/vn_exclusive/314944-itogi-vyborov-v-komi-region-sobiraet-lobbistskij-kulak.html