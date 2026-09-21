В МВД назвали главный принцип защиты от дистанционных мошенников

В министерстве сообщили, что людям необходимо не продолжать разговор в навязанном злоумышленником сценарии.

Прекращение разговора в навязанном мошенником сценарии является главным принципом защиты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

«Главный принцип защиты — не продолжать разговор в навязанном мошенником сценарии. Нужно остановиться и самостоятельно связаться с организацией или человеком по официальному номеру», — сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что если раньше типичный сценарий был относительно простым (аферисты звонили и сообщали о «блокировке карты»), то теперь схема усложнилась. «Сегодня мошенничество все чаще представляет собой многоступенчатую операцию, в которой участвуют несколько персонажей и каналов связи. Изменились сразу несколько вещей», — отметили в ведомстве.

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС