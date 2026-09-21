В 2027 году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя

Граждане РФ будут работать с 15 по 20 февраля.

Граждан России ожидает лишь одна шестидневная рабочая неделя в 2027 году — в феврале. Это следует из постановления правительства РФ, которое изучил ТАСС.

Россияне будут работать непрерывно шесть дней с 15 по 20 февраля в 2027 году, а отдыхать — с 21 по 23 февраля. Это связано с переносом выходного дня на понедельник. Нерабочий день с 20 февраля перенесен на 22 февраля.

Ранее сообщалось, что 31 декабря 2027 года будет нерабочим днем.

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС