Выборы депутатов Государственной Думы России: в Республике Коми обработано 100 % протоколов

В Республике Коми 18–20 сентября 2026 года прошли выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.
В списках избирателей – 611564 человек, в том числе 78465 – участников ДЭГ. В выборах приняло участие 313573 избирателей, или 51,27 %. Из числа подавших заявление в ДЭГ проголосовали 70927 избирателей, явка составила 90,39 %. На избирательных участках присутствовали 18 представителей СМИ и 1288 наблюдателей.
Предварительные итоги голосования по федеральному округу:
— Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 43,52 %.
— Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России – 12,14 %.
— Политическая партия «Партия прямой демократии» – 0,28 %.
— Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» – 1,65 %.
— Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 4,75 %.
— ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» – 0,83 %.
— КПРФ – политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 21,22 %.
— Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» – 3,8 %.
— Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ – 1,2 %.
— Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» – 8,73 %.
Предварительные итоги голосования по округу Республика Коми – Сыктывкарский одномандатный избирательный округ № 21:
— Касьяненко Александр Александрович – 2,28 %.
— Кочев Станислав Вадимович – 42,15 %.
— Кривощекова Татьяна Владимировна – 7,84 %.
— Кулешов Семён Михайлович – 2,71 %.
— Михайлов Олег Алексеевич – 23,51 %.
— Потемкин Алексей Игоревич – 6,62 %.
— Саладина Татьяна Алексеевна – 5,46 %.
— Чужмарева Ольга Борисовна – 4,04 %.
Таким образом, избранный кандидат в депутаты – Кочев Станислав Вадимович, депутат Государственного Совета Республики Коми, заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми, субъект выдвижения – Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Заседание Избирательной комиссии Республики Коми по определению результатов выборов пройдет 22 сентября.
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