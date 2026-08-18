Наследие Герцмана

Ноты, рукописи, фотографии получили в дар библиотека и музей в Республике Коми

Творческое наследие композитора, педагога и писателя Михаила Герцмана (01.02.1945 – 30.01.2025) поступило в фонды Национальной библиотеки и Национального музея Коми. Личные вещи, книги и уникальный нотный архив в дар республике передал его сын – 39-летний программист Лев Герцман. Он уже много лет живет в другом городе, но регулярно приезжает в Сыктывкар, где родился и вырос.

На днях Лев Михайлович подписал договор о передаче отцовских материалов и лицензионное соглашение, которое позволяет разместить электронные копии рукописей в открытом доступе на платформе Национальной электронной библиотеки Коми. Этому предшествовала большая предварительная работа. Несколько месяцев сам наследник, друзья семьи и коллеги Герцмана из регионального отделения Союза композиторов кропотливо готовили передачу архива: систематизировали рукописи, копии, ротопринты, печатные издания и книги из домашней библиотеки.

– Всё, что создал папа, попало в надежные руки, – рассказывает сын маэстро. – У меня был большой страх, что всё это может исчезнуть или сгореть. Спасти архив была моя основная цель. Некоторые рукописи были в ветхом состоянии, поэтому нужно было осторожно с ними работать. Сейчас я вижу, насколько скрупулезно специалисты разобрали его музыкальное и литературное наследие. Приятно поражают условия, в которых теперь хранятся рукописи. Огромное спасибо всем за эту колоссальную работу.

Подарок Льва Герцмана республике – бесценный. Личную библиотеку его знаменитого отца распределят по книжным фондам региона, рукописи – в читальный зал. Все материалы будут доступны не только местным музыкантам и ученым, но и коллегам из других регионов.

Описания рукописей, а также список книг и нот из личной библиотеки вошли в биобиблиографический справочник «М.Л. Герцман. Гармония таланта: музыка, слово, просвещение», который выйдет уже этой осенью. Это будет первый и пока единственный справочник, посвященный Михаилу Герцману. Издание включает исчерпывающий перечень музыкальных произведений, статей, книг, научных трудов, рецензий и иных материалов, относящихся к творчеству и жизни композитора, систематизированных хронологически и тематически.

– В нашей библиотеке работает Центр музыкального наследия Респуб-лики Коми имени первого профессионального коми композитора Александра Осипова, – рассказывает заведующая отделом литературы по искусству Национальной библиотеки Коми Екатерина Бескупская. – Его главная задача – сохранение рукописных, нотных материалов композиторов нашего региона, изучение творческого наследия и предоставление свободного доступа к нему, в том числе посредством Национальной электронной библиотеки Коми для исследователей, музыкантов-исполнителей, студентов и всех тех, кто интересуется темой. Творческие достижения, многолетний педагогический опыт, активное участие в общественной жизни – всё это делает Михаила Львовича Герцмана авторитетной фигурой в культурной жизни республики, чье наследие, безусловно, важно сохранить. Особая признательность Льву Герцману, другу композитора Вячеславу Николаевичу Балагурову, Союзу композиторов Республики Коми, которые местом хранения архива выбрали Национальную библиотеку. Мы благодарны за доверие и помощь в сохранении культурного наследия региона. Нотные рукописи будут размещены в редком фонде отдела литературы по искусству, ноты и часть книг с экслибрисом «Из личной библиотеки М.Л. Герцмана» встанут на полки библиотеки, а часть разойдется по библиотекам региона, как того хотел композитор.

Некоторые личные вещи отца Лев Герцман передал в Национальный музей Коми.

– Коллекция достаточно большая, – рассказала мне директор музея Светлана Бандура. – Это фотографии семейные, с друзьями, в том числе с Валерием Леонтьевым, документы, дипломы, благодарственные письма, рукописи, нотные листы с автографами, афиши, сценические костюмы, пиджаки, запонки, галстуки и зажим к ним, очки, живописный портрет, медали и ордена с удостоверениями. Пока всё находится в фондах. Некоторые предметы из этой коллекции можно будет увидеть уже в октябре – когда у нас откроется выставка к 150-летию Союза творческих деятелей.

Михаил Львович Герцман не дожил до своего 80-летия всего два дня. Заслуженный деятель искусств России и Рес-публики Коми, лауреат множества государственных премий, наставник для многих поколений музыкантов, он много лет возглавлял Союз композиторов Коми. В республике его знают практически все, даже люди, никакого отношения к музыке не имеющие. Помнят, что Михаил Герцман – это друг Валерия Леонтьева, председатель жюри почти всех региональных музыкальных конкурсов и автор романа в трех частях «Тупица». Что он – автор музыки республиканского гимна, созданного на основе песни Виктора Савина «Варыш поз». Творчество Герцмана охватывает широкий спектр жанров – от инструментальных пьес, вокально-хоровой музыки до театральных постановок и балета. Особое место занимают его произведения, основанные на национальном фольклоре, которые стали настоящими шедеврами коми культуры и завоевали признание далеко за пределами республики.

В 2015 году я побывал в гостях у Михаила Львовича, чтобы взять интервью в домашней обстановке. Мы говорили о жизни и творчестве. Ниже – фрагменты этого разговора от первого лица.

О столице Коми

– Я приехал в Сыктывкар из Ленинграда 23 сентября 1971 года. Столица Коми стала для меня второй родиной, и я очень порадовался, когда меня приняли в число почетных жителей Сыктывкара. Сыктывкар – это не просто место жительства, а свой взгляд на окружающий мир. Вот у меня соленая рыба на столе. Как можно жить на Севере и не уметь солить рыбу? Здесь мне всё дорого. Когда меня не пускали в Америку под предлогом того, что я могу там остаться, меня душил смех. Я мог уже сотни раз эмигрировать, но я этого не сделал, хотя многие мои товарищи уехали. Не могу расстаться с Сыктывкаром. Для меня важна только родная земля – то место, где я живу, где я влюблялся. Мне было 26 лет, когда я приехал в Сыктывкар. Это было золотое десятилетие между двумя браками. В Кировском парке каждое дерево, каждая скамейка для меня с чем-то связаны. Я тут очень хорошо погулял, остепенился, только когда родился сын.

О дружбе с Валерием Леонтьевым

– Валеру из Сыктывкара «выпихнули» в 1979 году. Он просился на конкурсы, а его не посылали. Я, как худрук филармонии, знал, что это ему нужно, обзвонил несколько филармоний, и в Горьком мне гарантировали, что пошлют Валеру на конкурс. Именно оттуда он поехал в Ялту и занял там первое место, после чего и начался его взлет.

В начале 1980-х годов каждое лето я отдыхал в гастрольных поездках с Леонтьевым и встречал Новый год у него в московской квартире. Но после перестройки я вдруг стал бедным, зарплаты стало хватать только на билет в одну сторону. Лет десять мы не виделись, пока он не приехал сюда на празднование очередной годовщины республики. Благодаря Леонтьеву я вижу мир, а то сидел бы здесь безвылазно. В Германии и в Израиле с ним дважды побывал. Почти всегда кто-то из его коллектива в последний момент не может ехать, и на свободном месте я могу полететь без затрат для него. Думаю, что вхожу в пятерку его близких друзей. Так получилось, что с Леонтьевым я специализировался по текстам. В Сыктывкаре он в собственных текстах не нуждался, пел из репертуара Карела Готта, Аллы Пугачевой. Поэтому писать для него я начал уже тогда, когда он стал известным. Такие хиты, как «Ярмарка» и «Бал», я вольно перевел с польского. С испанского не менее вольно «перевел» песню «Эмильяно» – придумал душевно-идейный текст на злобу дня. Писать музыку для поп-песен мне неинтересно и скучно, поэтому я даже не хочу напрягаться. А слова – это симпатично. Мне нравится писать пародии или решать уже чисто филологическую задачу – доводить до ума неграмотные тексты. Я «втемную» окончил филфак. Одна моя знакомая училась заочно на филолога, а я делал за нее контрольные и курсовые работы. Для Сыктывкара я – композитор, а для большой эстрады – поэт. У меня была возможность официально стать поэтом для Леонтьева и зарабатывать очень серьезные деньги, но я выбрал преподавание музыки в Сыктывкаре.

О собственных сочинениях не в штуках, а в килограммах

– Количество собственных сочинений волнует, когда у тебя их четыре или пять. Если перевести музыку на ноты и бумагу, то у меня, наверное, получится восемь килограммов музыкальных произведений. Это несколько мюзиклов, в том числе первый национальный мюзикл «Ожерелье Сюдбея». В 1978 году, когда мне было 33 года, я за трое суток написал свое лучшее произведение – кантату «Песнь о 112 Уляшовых». Партитура нескольких балетов потянет еще на 22 килограмма. Плюс масса детской и вокальной музыки, песни.

О «Тупице»

– Поначалу я хотел определить жанр как «некролог от первого лица», но редактор отговорила. Остановились на жанре «веселый роман». У нас много людей, которые слишком серьезно относятся к себе. Это их беда. Все мои несчастья от моего языка. Мог сострить не то, схохмить не там. Я никогда никого не стремлюсь рассмешить, просто я так говорю и страдаю от этого всю жизнь. Поэтому я и называю себя тупицей. Юмор у меня иногда получается черноватый.

Михаил Герцман активно писал статьи в республиканские газеты, много лет публиковал у себя в блоге авторские афоризмы. У него напечатана повесть «Страсти по Лысому» и три части романа «Тупица». В авторском предисловии к книге «Тупица-3» Герцман почти пророчески указал годы своей жизни: «1945-202…».

В Национальную библиотеку РК передано:

178 нотных рукописей, копий, ротопринтов рукописей, печатных текстов;

156 нотных изданий;

416 книг из личной библиотеки М.Л. Герцмана.