«ИнформУИК» для сыктывкарцев

Автор: Республика 17.08.2026

Чуть больше месяца осталось до выборов депутатов Госдумы РФ.

Но многие жители Сыктывкара в этом году не найдут свои избирательные участки на давно привычных местах. Причина – капремонт образовательных учреждений в столице Коми. О том, где искать участки, сменившие «место прописки», рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Сыктывкара Всеволод Хорунжий в ходе прямой линии, состоявшейся в Общественной приемной Главы Республики Коми по Сыктывкару.

Два избирательных участка, ранее располагавшиеся в Лицее народной дипломатии, откроются в школе №1. Тот, кто голосовал во Дворце творчества детей и молодежи, найдет свой избирательный участок в корпусе №3 гимназии им. Пушкина (Советская улица, 14). Избирателей, привыкших к голосованию в Техническом лицее, пригласят в расположенную неподалеку школу № 35.

Есть и «обратный процесс». Избирательный участок, временно располагавшийся в помещении на площади Габова, вернется в школу № 40, поскольку капремонт там завершен.

Рассказать каждому жителю Сыктывкара о том, где и как он сможет проголосовать, готовы участники проекта «Информ-УИК», который стартует 22 августа. Его формат стал уже привычным для россиян. Напомним, члены участковых избирательных комиссий будут проводить подомовой обход. Они придут к каждому избирателю и расскажут о ходе избирательной кампании, сроках и порядке избирательных действий, о политических партиях, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, о зарегистрированных кандидатах. Также представят всю информацию об избирательном участке: месте его нахождения, номере телефона, времени работы, а также о днях и времени волеизъявления. Напомнят и о формах голосования: на участке по месту жительства или месту нахождения, дистанционно, на дому. Заодно уточнят данные о проживающих и временно отсутствующих гражданах.

Как показывает практика прошлых выборов, люди часто просят рассказать о программах кандидатов, посоветовать, за кого отдать голос. В этом участники проекта «ИнформУИК» не помогут. Всеволод Хорунжий подчеркивает:

– Мы не агитируем, мы информируем.

Участников проекта «ИнформУИК» легко узнать. Они будут в брендированной накидке и с бейджем с надписью «Информ УИК». До 14 сентября члены избирательных комиссий постучатся в двери всех квартир и домов в Коми. Если хозяина не окажется, оставят памятку, потом зайдут еще раз. Но, даже если человек не встретился с обходчиком «ИнформУИКа», всю информацию он при желании может получить. На вопросы о голосовании ответят в территориальной избирательной комиссии. В Сыктывкаре она находится по адресу: улица Бабушкина, 22, телефон секретаря: 8 (8212) 20-10-48.

Светлана СОЛОВЬЕВА

«Информ УИК» – проект Центризбиркома (ЦИК), направленный на адресное информирование избирателей о выборах.

Ключевая задача проекта – обеспечить каждого гражданина актуальной и проверенной информацией о выборах.

 

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