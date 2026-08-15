Работа для героев

В Коми обсудили меры вовлечения бойцов СВО в гражданские профессииВ Штабе общественной поддержки «Команда Республики Коми» в Сыктывкаре прошел круглый стол по теме трудоустройства участников специальной военной операции.

На встрече были представители бизнес-сообщества региона, ветераны, руководители профильных министерств и ведомств. Обсуждение модерировали заместитель Председателя Госсовета РК, Герой России Станислав Кочев и сенатор РФ от региона Екатерина Грибкова.

– По данным Минтруда России, более 55 процентов ветеранов спецоперации в стране трудоустроены. Они либо работают по найму, либо занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью, – приводит статистические данные Екатерина Грибкова. – Занятость ветеранов в мирной жизни – наш приоритет. Это прямая задача, поставленная Президентом России через национальный проект «Кадры». На федеральном уровне обсуждаются механизмы приоритетного трудоустройства ветеранов и повышение уровня их занятости.

Сенатор перечислила возможные меры поддержки, включая закрепление обязательной доли рабочих мест в организациях и стимулирование работодателей путем субсидирования части зарплат на определенные периоды. В целом на федеральном уровне уже есть масса интересных инициатив. Вектор обсуждения на круглом столе выстроили вокруг двух ключевых вопросов. Во-первых, нужно ли обязывать работодателей трудоустраивать ветеранов или всё же лучше идти по пути повышения мотивации, чтобы они сами находили рабочие места? Во-вторых, какие новые уникальные компетенции может предложить рынку труда ветеран СВО?

Станислав Кочев, приветствуя участников круглого стола, констатировал, что по себе знает, насколько трудно адаптироваться к мирной жизни после участия в боевых действиях. В Коми, отмечает он, для ветеранов СВО действуют более 40 мер поддержки, запущена программа обучения «Пера. Путь героя». Возможностей для ветеранов – масса. Тем не менее, вопросы остаются. Вице-спикер Госсовета РК четко обозначил задачу: сформулировать перечень конкретных предложений.

Министр экономического развития и промышленности РК Алексей Просужих сделал акцент на малом и среднем предпринимательстве. Далеко не все ветераны хотят уезжать из родных мест, чтобы трудиться вахтовым методом. Или же возвращаться на прежние места работы. Многие из них горят идеями, желая открыть бизнес в родной республике. Направление перспективное, убежден Алексей Просужих:

– На базе регионального центра «Мой бизнес» реализуются образовательные программы для ветеранов. Например, в прошлом году по бесплатной программе «Дело сильных» обучались ветераны из разных муниципалитетов. В этом году трое из них уже зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. В конце этого года еще две образовательные программы будут запущены, потому что учиться надо многому, в том числе важно хорошо ориентироваться в налоговом законодательстве. В республике для ветеранов СВО действуют налоговые льготы, в частности, освобождение от земельного и транспортного налога. Продолжаем список мер поддержки расширять.

Минэконом предлагает выйти с инициативой на федеральный уровень и выделить участников СВО в отдельную группу. Чтобы при их трудоустройстве предприятия могли получить статус «социальных». Это дает ряд преференций. Можно обозначить определенную квоту, например, чтобы таких работников было не менее 10% от общего числа.

Президент Торгово-промышленной палаты Коми Юрий Колмаков считает, что подход должен дифференцироваться в зависимости от размера бизнеса. Если для крупных предприятий с численностью от 250 человек квота до 10% от штата может быть допустимой, то в отношении МСП цифра явно завышена. Экономическая ситуация в стране непростая. Есть тенденция к оптимизации. Поэтому необходимо всё тщательно проработать, нужны тонкие настройки.

Предприятия заинтересованы в рабочих руках, отмечает генеральный директор ООО «Промтехинвест» Владислав Федькин. Сотрудников не хватает, причем как с высоким уровнем квалификации, так и всех остальных категорий. Важно, чтобы у человека было желание работать.

– Нужны водители, станочники, контролеры, – перечисляет он. – Нужны все. Если желание работать есть, мы готовы поддержать и помочь адаптироваться. Возможность обучиться и получить дополнительные навыки у нас на предприятии всегда есть. Участник СВО он или нет… Если у человека нет должной компетенции и нет желания обучаться, то тут мы бессильны. Принимать для галочки – это неправильно.

Ветераны СВО активно пользуются специальными грантами для развития бизнеса в сельской местности – 17 человек прошли соответствующее обучение. Часть из них сейчас оформляют земельные участки, обращаются за социальными контрактами на относительно небольшие суммы, чтобы оценить свои силы и возможности. Это начинающие пекари, пчеловоды, сыровары.

О сути механизма под названием «социальный контракт» по просьбе Станислава Кочева рассказала министр труда и соцзащиты Коми Татьяна Майкова. С помощью этого соглашения государство оказывает помощь всем гражданам страны. Однако для участников СВО есть преференция: средства на развитие ИП по соцконтракту предоставляются без учета доходов. Максимальная сумма соцконтракта на развитие своего дела составляет до 350 тысяч рублей – в зависимости от бизнес-плана.

Депутат Госсовета РК, председатель Коми региональной ассоциации ветеранов СВО Степан Ульныров подтверждает: механизм соцконтрактов отлично действует. Кто-то из его товарищей уже открыл автосервис, кто-то занимается производством мясной продукции. В ассоциации действует принцип «ветеран – ветерану». Если у кого-то есть вопросы или идеи под реализацию этого механизма, то специально обученный человек оказывает всю необходимую консультативную помощь.

По видеосвязи представители Печоры выступили с инициативой создать на муниципальном уровне институт «бизнес-штурманов». Чтобы ветеранов на всех этапах сопровождали знающие люди, вели от идеи до создания бизнес-плана. Алексей Просужих сказал, что в каждом муниципалитете есть инвестиционный уполномоченный. В Печоре такой специалист тоже есть. Для начала министр посоветовал обращаться за помощью к ним.

В ходе встречи прозвучала инициатива и о привлечении ветеранов к работе в кадетских корпусах и школах в качестве помощников директоров по военно-патриотической работе. Предложения зафиксировали. По итогам дискуссии сформулируют резолюцию, которая станет основанием для законодательных инициатив как регионального, так и федерального уровня.

Ярослав СЕВРУК

Фото Общественной приемной Главы Республики Коми