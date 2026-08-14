Неделя армейского быта

Автор: Республика 14.08.2026

С 17 по 23 августа на базе полигона «Легион» в поселке Югэр под Ухтой пройдет республиканский молодежный конкурс «Лучший призывник Республики Коми – 2026» имени первого Героя Республики Коми Анатолия Хлобыстова.

Двадцать молодых людей со всего региона в возрасте от 18 до 24 лет на неделю погрузятся в армейский быт и поборются за звание лучшего призывника.

Всю неделю участники будут жить в полевых условиях. Программа построена по принципу подготовки специальных подразделений: марш-броски, преодоление полосы препятствий, метание гранат, тактические занятия, строевая подготовка, выполнение нормативов по радиационной, химической и биологической защите, а также огневая подготовка с учебными стрельбами.

Отдельное внимание уделено современным технологиям – начальному курсу оператора беспилотных летательных аппаратов. Дополнят подготовку занятия по минно-взрывному делу, ножевому бою, фаертаг, лазертаг и кинолекторий с обсуждением патриотического фильма.

Помимо физической и тактической подготовки, участники проверят знания по общественно-политической подготовке, основам военной службы и истории Отечества. Конкурсная комиссия оценит каждого по целому комплексу дисциплин, чтобы определить лучшего призывника республики 2026 года.

Патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений национального проекта «Молодежь и дети», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. Организаторы конкурса – Министерство молодежной политики региона, Ресурсный молодежный центр и Военный комиссариат Республики Коми.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото пресс-службы Ресурсного молодежного центра

 

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