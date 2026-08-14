«Гастрокэмп Коми»: Республика Коми формирует новый гастрономический бренд

Министерство туризма Коми совместно с Международным эногастрономическим центром и Финно‑угорским этнопарком запускает проектную лабораторию «Гастрокэмп Коми» в рамках фестиваля «Шаньгафест».

Масштабный проект призван раскрыть потенциал северной кухни и сделать её одним из ключевых драйверов развития регионального туризма.

Проект реализуется с 14 по 21 августа на нескольких площадках: в Финно‑угорском этнопарке, Национальной библиотеке, Сыктывкарском торгово‑экономическом колледже и ресторане «Асьядор».

Цель — создать современный гастрономический бренд Республики Коми, который органично объединит локальные продукты, традиции национальной кухни и авторские решения ведущих шеф‑поваров России. Это позволит усилить туристическую привлекательность региона и сформировать уникальный туристический продукт, ради которого гости будут целенаправленно приезжать в Коми.

Среди известных бренд шеф-поваров, которые посетят нашу столицу: Гелибтерман Леонид, Сальников Антон, Альфан Евгений, Бредис Виктория, Трофимов Денис.

В рамках проекта планируется решить ряд важных задач: разработать меню с детальными рецептурами и стандартами подачи блюд; провести обучение региональных поваров современным подходам к работе с локальными продуктами и традиционной кухней; сформировать яркий гастрономический туристический продукт, способный стать самостоятельным поводом для посещения Республики Коми.

Министр туризма Республики Коми Мария Бадмацыренова отметила значимость проекта для продвижения региона: «Проект „Гастрокэмп Коми“ — важный шаг к тому, чтобы вкус Республики Коми стал узнаваемым брендом, который будет привлекать туристов со всей страны. Мы объединяем лучших экспертов, местных производителей и поваров, чтобы показать, насколько богата и самобытна северная кухня. Уверена, что новое меню станет настоящей визитной карточкой региона и поводом для многих открыть для себя Республику Коми через её уникальные вкусы».

Проект «Гастрокэмп Коми» демонстрирует системный подход к развитию гастрономического туризма в регионе и призван не только сохранить кулинарное наследие, но и придать ему современное звучание, востребованное у широкой аудитории путешественников.