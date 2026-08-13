Можем горы свернуть!

Глава Коми Ростислав Гольдштейн и мэр Сыктывкара Максим Мартышин обсудили развитие города с представителями старшего поколения

Сыктывкарцам «серебряного возраста» есть где приложить свои силы, общаться и проводить досуг с пользой и удовольствием. В столице Коми более 140 клубов, кружков и секций для старшего поколения. В обозримом будущем в столице Коми планируется открыть Центр долголетия. Что еще делается и будет сделано для старшего поколения, показал первый фестиваль «Сыктывкарское долголетие».

Официальная часть праздника прошла в концертном зале «Сыктывкар». Здесь участников фестиваля приветствовали Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн и мэр города Максим Мартышин.

– Именно вы – люди, которые строили этот город, создавали инфраструктуру, закладывали основы сегодняшних успехов Сыктывкара. Вы – главные хранители истории и культуры, традиций. Вы для нас пример профессионализма, преданности родному городу и Республике Коми. Находясь на заслуженном отдыхе, вы продолжаете активно участвовать в жизни Сыктывкара. Вы инициативны, деятельны, заряжаете своим оптимизмом и энергией нас. Вы первыми включились в волонтерскую деятельность по поддержке участников специальной военной операции. Наши защитники на передовой очень ценят то, что вы делаете, то, что приходит из республики: теплые вещи, домашние заготовки, маскировочные сети, сделанные вашими руками. Спасибо вам за неравнодушие! – обратился к залу Ростислав Гольдштейн.

В последнее время столица Коми меняется к лучшему: ремонтируются дороги, школы, появляются новые объекты. Глава напомнил о некоторых из них: завершено строительство нового корпуса Республиканской детской клинической больницы и приемного отделения скорой медицинской помощи, досрочно завершена программа переселения этого периода – расселено 33 дома, около тысячи человек справили новоселье. Благоустроено одиннадцать дворов и общественных территорий. В этом году появятся патриотический парк «Пера» в Верхней Максаковке и парковая зона в Сосновой поляне. В следующем году будут благоустроены сквер на Печорской, пешеходная зона на Корабельной и тротуары на Красноборской. За эти объекты благоустройства проголосовали 30 тысяч сыктывкарцев.

Рассказывая, как родилась идея провести фестиваль долголетия, Максим Мартышин, признался:

– Когда я думал об этом фестивале, то вспоминал свои поездки по городу, встречи с вами, долгие разговоры о жизни. И знаете, что я слышал каждый раз? Что вам хочется не просто сидеть дома, а быть нужными, общаться и чувствовать, что вы еще молоды душой, полны сил, идей, желания жить ярко. Так родилась идея сделать настоящий праздник, не формальный, а такой, чтобы каждый из вас почувствовал себя главным героем дня. Потому что вы и есть наши главные герои. Вы построили этот город, вырастили детей, вы учили нас честности, трудолюбию, любви к родной земле.

В Эжвинском районе столицы действуют 144 клубных объединения для старшего поколения. Это хоровые коллективы, танцевальные студии, спортивные секции, кружки рукоделия и лоскутного шитья. Проводятся занятия по скандинавской ходьбе, стрельбе из лука и пневматического оружия.

– Но беда в том, что всё это разрозненно, информация к вам поступает очень редко, – отмечает градоначальник. – Ветераны часто просто не знают, куда пойти и чем заняться. Проект «Сыктывкарское долголетие» всё это меняет. Мы собрали всю важную информацию воедино. Клубы работают в домах культуры, библиотеках, центрах досуга, спорткомплексах, в Доме дружбы народов, в ветеранских организациях во всех уголках города. И, конечно, волонтерство. Многие из вас хотят быть полезными, помогать друг другу. Мы это видим и поддерживаем. Ветераны привлекаются к «Разговорам о важном» в школах, чтобы ребята знали историю не по учебникам, а от тех, кто пережил эти времена и может рассказать правду живым языком. Полный список точек приложения сил размещен на ресурсах администрации: мы всё собрали и систематизировали, чтобы вы могли легко найти то, что вас интересует. Жизнь в серебряном возрасте только начинается в новом качестве – в качестве мудрых, счастливых людей, которые еще могут горы свернуть. И я хочу, чтобы вы знали: вы нужны. Ваш опыт, ваши советы, ваша любовь – это то, на чем держится наш город. Спасибо вам за вашу мудрость, которая помогает нам не ошибаться, за ваши руки, которые вырастили не одно поколение сыктывкарцев.

После приветственных речей любой желающий в зале смог задать вопрос главе и мэру.

– Возможно ли организовать в Сыктывкаре «Центр долголетия» и собрать в нем все виды досуга и активности для пожилых?

– Это базовая идея Максима Юрьевича – собрать воедино все разрозненные элементы. Мы как раз с ним обсуждали создание такого центра, места притяжения, где люди могли бы получить и общую информацию, и найти себе занятие по душе, – поддерживает инициативу Ростислав Гольдштейн.

– Когда приведут в порядок набережную?

– Сегодня Максим Юрьевич мне сообщил: найдено техническое решение по берегоукреплению. Есть понимание, откуда взять денежные средства. Существующий проект набережной подразумевает очень много бетона, мрамора, гранита и иных материалов стоимостью такой, что на эти деньги, наверное, две трети дворов в Сыктывкаре можно отремонтировать: сделать в них ровный асфальт и еще и на тротуары хватит. Мы с мэром города пришли к единому мнению: в Республике Коми, где экология, где лес, набережная должна быть экологичной, современной и красивой. Обратились к двум дизайнерам. Маша Черняк – автор новогоднего представления на Стефановской площади, Рената Яковлева – ландшафтный дизайнер, которая проводила международные фестивали ландшафтного искусства в Москве. Обе сейчас находятся в Сыктывкаре, изучают местный ландшафт, очень внимательно смотрят не только на набережную, а на Кировский парк в комплексе. Как только получим их решения, с вами посоветуемся. Если поддержите, начнем реализовывать, – подчеркивает Ростислав Гольдштейн.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара

Глава Коми Ростислав Гольдштейн:

«Мы вместе меняем город и делаем его лучше. Республика готова поддержать и поддерживает все ваши предложения и начинания. Я знаю, что вы активно включились в подготовку города к 250-летию. Вносите свои идеи по вопросам благоустройства, ремонта, развития инфраструктуры и социальной сферы. Именно ваше неравнодушие, жизненный опыт помогают определить приоритеты и решить, что нужно сделать в первую очередь и на чем сосредоточиться. Вместе мы большая Команда Республики Коми».

Мэр Сыктывкара Максим Мартышин:

– Фестиваль, это, конечно же, прекрасно, но нам важно, чтобы забота о вас была не единожды, а каждый день. Мы отремонтировали девять школ города. Тысячи детей, ваших внуков, учатся в теплых, светлых классах, 600 учителей работают в комфортных условиях. Мы создали одиннадцать модельных библиотек. Теперь это не просто книгохранилища, а живое пространство, где можно встретиться, пообщаться, научиться чему-то новому. Мы открыли новую лыжную базу «Йиркап» на Лесопарковой улице, теперь к ней ходит автобус. Ежегодно ремонтируются дороги, дворы, тротуары. Не забываем и о благоустройстве городской среды. По поручению Ростислава Эрнстовича Гольдштейна установили почти 400 проекционных «пешеходников». Число наездов на переходах снизилось более чем на 40 процентов.

Вы знаете, как долго жители Лесозавода ждали свою врачебную амбулаторию. После того, как в 2020 году закрылось старое аварийное здание, людям приходилось ездить за медпомощью в центр города. Это было неудобно, особенно для вас, старшего поколения. Новая модульная поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. Там будет и физиокабинет, и кабинет УЗИ, и инфекционный бокс. Основные работы планируется завершить к 1 декабря. Я понимаю, как для вас важно, чтобы медицинская помощь была рядом. Мы это слышим, мы это делаем.