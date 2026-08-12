Жителей и гостей Сыктывкара приглашают на выставку «Достояние Севера»

23 августа на площадке ТРЦ «Июнь» откроется крупнейшая республиканская выставка достижений и возможностей «Достояние Севера».

Свои стенды представят более 200 участников. Большим блоком выделены медицинские компании и организации.

Гости выставки смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование здоровья: например, УЗИ щитовидной железы, эластометрию печени, кардиологический чек-ап, а таже проверить в работе физиоаппарат для лечения боли в спине. Городская поликлиника № 3 привезёт на площадку передвижной флюорограф, а Сыктывкарский медицинский колледж организует пункт здоровья и мастер-класс по сердечно-легочной реанимации. Специалисты медицинского института Сыктывкарского университета расскажут, как ухаживать за стомами и о протезной реабилитации. Кроме того, будут работать школа здорового образа жизни и физкультминутки. На площадке экологической аллеи можно будет познакомиться с природой Республики Коми. О ней расскажут фотовыставка с аудиогидом, викторины, игры, мастер-классы. Республиканское отделение Всероссийского общества охраны природы презентует проект «Скворечники не только для птенцов». Под звуки пения птиц гости узнают о пернатых, обитающих в нашем регионе. Продолжат экспозицию интерактивы о животных Коми. Кроме того, на «Достоянии Севера» объявят победителей межрегионального конкурса «Фотоохота на заповедных территориях».

Вместе со специалистами гости выставки смогут изучить пробы воды, определить качество овощей и фруктов, провести исследование молока, подобрать обработку против борщевика Сосновского и узнать о правильной утилизации отходов и сортировке мусора.

Выставка «Достояние Севера» — это главная площадка для бизнеса, инвестиций и демонстрации потенциала Республики Коми. Свои стенды готовят участники со всей Коми: от гигантов промышленности до маленьких семейных компаний и интересных малых предприятий. Гостей ждут презентации производств, дегустации, показы коллекций одежды от локальных брендов, выставка-ярмарка мастеров народных художественных промыслов и ремесленные мастерские. По всей площади развернутся анимационная программа и более 50 мастер-классов. Компании региона готовят множество сюрпризов для гостей выставки. С помощью VR-погружения прямо со стендов можно будет очутиться на крупнейших производствах региона, а в центре экспозиции развернется настоящий чум оленеводов; его привезут прямиком из Приполярья. Гостей ждут зрелищные гонки: на площадке перед ТРЦ пройдут республиканские соревнования по автомобильному спорту. Напомним, выставку «Достояние Севера» возродили по поручению главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна специально к 105-летию Республики Коми. Она станет ключевым событием в праздновании юбилея региона и пройдёт под знаком Года единства народов России и Года села в Коми. «Достояние Севера» продолжает историю выставки «Коми ВДНХ», которая впервые прошла 80 лет назад. На выставке в 2026 году организаторы ожидают более 10 000 гостей.