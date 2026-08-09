Чудо на семи холмах

Автор: Республика 09.08.2026

Самое длинное коми село – Ыб – отмечает свое 440-летие

В сыктывдинское село Ыб часто и охотно приезжают гости из разных уголков Республики Коми, других регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья. Богатая история поселения, транспортная доступность (55 километров от Сыктывкара), территория и активности Финно-угорского культурного этнопарка – всё это привлекает туристов. Живописцы приезжают сюда на пленэры, режиссеры снимают здесь кино. Лично я впервые побывал здесь в 1991 году – приехал автостопом, поднялся на холм, где сейчас стоит монастырь, сходил в гости к священнику – отцу Трифону. Интересная поездка в Ыб была у меня с экспедицией профессора Бориса Малькова – с ним бродили по отмели, искали кости морских ящеров. Потом в Ыбе я снимался в фильме питерских телевизионщиков из «Культуры». А еще мёд я беру только с ыбской пасеки.

По следам Стефана Пермского

В 2007 году село стало одним из претендентов на включение в «Семь чудес России». Старинное село вытянулось на шестнадцать километров вдоль левого берега Сысолы. Название «Ыб» переводится на русский язык как «возвышенность». И действительно – село стоит на семи холмах (как Рим, Москва и Смоленск). На одном из холмов более века назад была возведена деревянная церковь Стефана Пермского, а позднее рядом с ней основан Серафимовский женский монастырь. Возле входа в него стоят несколько железнодорожных пассажирских вагонов. Видимо, в них планировали сделать места отдыха для паломников, но пока вагоны пустуют.

Первым «туристом» в Ыбе можно считать святителя Стефана Пермского. Местная легенда гласит, что в 1383 году по пути в Вотчу он решил здесь остановиться, но сельчане закидали миссионера камнями и не дали ему высадиться на берег. За это Стефан Пермский прозвал местечко «Худой деревней» (сейчас это ыбская деревенька Худой-грезд, а большая часть ее жителей носит фамилию Худоевы). По другой версии миссионер поднялся на лодке от Сысолы по ручью Кунгыршор до ыбского холма Чойпон и с его вершины проповедовал, но несознательное население опять-таки закидало миссионера камнями и, отказав в приюте, прогнало вон. В отместку Стефан Пермский обозвал ыбское население «худым», проклял посевы на полях и предрек, что деревня останется маленькой.

Пять веков спустя в знак покаяния сельчане принесли крестным ходом из села Вотча икону святителя Стефана, отслужили на холме Чойпон молебен и за один день – 8 мая 1896 года – возвели здесь деревянную часовню в честь Стефана Пермского. С этого времени крестные ходы с чудотворной иконой стали традиционными, а деревня стала называться Степановкой. Традиционно в мае в Ыб из Сыктывкара приходят крестным ходом паломники. Путь от Свято-Стефановского кафедрального собора в Сыктывкаре до Серафимовского женского монастыря в селе Ыб занимает два дня.

Помимо монастырских церквей в Ыбе есть Свято-Вознесенский храм. Это своего рода визитная карточка села. Его возвели в 1825–1835 годах. В 1877 году на колокольню храма подняли колокол весом более трех тонн. Его привезли на санях, которые тянули не только лошади, но и сами жители села. Звон колокола разносился на пятнадцать верст. После революции колокол пропал. Храм закрывали на период с 1936 по 1956 годы, а затем он стал одним из трех храмов, действовавших в Коми АССР. В годы перестройки настоятель этого храма отец Трифон (Плотников) читал лекции сыктывкарским студентам.

Рядом с храмом можно увидеть одинокую могилу. Здесь похоронен не священник, а красноармеец Василий Захаров, погибший в бою с белогвардейцами за село Важгора на Мезени 31 января 1919 года. Василий добровольцем ушел в отряд красных партизан, воевал на Удоре и стал первым уроженцем села, погибшим на Гражданской войне. В 2018 году – к столетию Гражданской войны – мемориал обновили. О советском прошлом напоминает и скульптура гимназиста Володи Ульянова перед сельской школой. Будущий вождь революции в коротких штанишках и с кудрявой головой сидит с раскрытой книгой и задумчиво смотрит вдаль.

За святой водой

Почти во всех ыбских деревнях имелись часовни и святые источники, вода в каждом из них была разной по вкусовым качествам и минеральному составу. Известно, что до революции в селе насчитывалось 16 святых источников, сегодня известно только 12. Так, в деревне Березник есть источники Николая Чудотворца и двенадцати апостолов. Имеющийся в Шорйыве источник двенадцати апостолов (куда стекается вода из 12 ключей) считался чудодейственным. В Волокуле (местечко Кит-грезд) был источник Преображения Господня (Шор-Спас), куда после молебна в часовне Преображения Господня обычно шли крестным ходом совершать водосвятный молебен. В Подгорье под холмом имелся святой колодец в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». В Чулибе под храмом Параскевы Пятницы имелся одноименный источник. Большая часть источников сейчас благоустроена, их легко найти, если проехать по центральной улице села.

Тем, кто приезжает в село в первый раз, историю Ыба поможет узнать местный краевед и опытный экскурсовод Светлана Тюрнина.

– У меня такое ощущение, что о нашем селе я рассказала уже всем на земном шаре. За последние десять лет кто только не побывал у нас в гостях! Проездом, по делам, на отдыхе в этнопарке… – рассказывает Светлана Андреевна. – Мне, как экскурсоводу, приходится постоянно что-то изучать, анализировать, быть внимательной к окружающей жизни. Вопросы туристов заставляют совершенствоваться – узнавать новое или вспоминать давно забытое старое. Обычно я представляю семь самых интересных фактов о нашем селе. Но самое большое чудо – это само село.

Светлана Тюрнина проводит в среднем по три-четыре экскурсии в месяц. В этом году здесь побывали жители
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова Великого, Перми, Кирова, Нижнего Новгорода, Архангельской области, Алтая…

– Приезжие видят и наши недостатки, – посетовала Светлана Андреевна. – Заросли борщевика, мусорные площадки, дома-развалюхи. Ухоженностью у нас пока не пахнет. Нет общественных туалетов, столовой, всего три магазина.

Как заметила экскурсовод, многих привлекает название «Ыб» на дорожном указателе. Водители заезжают в село, идут в музей, а потом на экскурсию. Многие хотят посетить святые источники. Паломники, которые приезжают в монастырь, тоже часто просят провести экскурсию. Гостей интересуют Свято-Вознесенский храм, женский Серафимовский монастырь, историко-краеведческий музей, купальня и источники, ель на месте взорванного храма Параскевы Пятницы…

– Приглашаем всех в гости! Вы не будете разочарованы. Поверьте, вам захочется приехать еще не раз. Столько тайн в этом коротком слове Ыб.

Берег скелетов

Ыб прославился еще и тем, что здесь расположено единственное известное в республике «массовое захоронение» обитавших 168 миллионов лет назад ихтиозавров и плезиозавров (не нужно путать их с динозаврами, которые обитали только на суше). В селе даже хотели установить железобетонные фигуры мамонтов и динозавров и проложить маршрут «Каргортские легенды (Тропой динозавров)». Но местные жители этого не допустили. А вот бетонный памятник аммониту и деревянная скульптура плезиозавра в селе появились.

В юрский период вся Европа от Урала до Британии была покрыта водой. В этом теплом море «резвились» морские ящеры. А динозавры жили южнее – в районе нынешней Кировской области. В море они просто утонули бы. В районе Ыба находилось южное мелководье Сысольского моря. На участках суши росли субтропические деревья, окаменевший ствол одного из них и сейчас можно увидеть в береговом обрыве. Только отличить его от камня уже практически невозможно. Да и найти среди травы довольно непросто. Мне его показал профессор Мальков.

Относительная доступность костей в этом месте обусловлена двумя причинами: обмелевшая река и обвалившийся берег. Вообще-то, этот костеносный слой скрыт под многометровой толщей земли. Но на небольшом участке крутого берега он оказался на поверхности. Толщина слоя невелика – от двух до четырех метров. Здесь плавали ящеры с лебединой шеей – плезиозавры, сюда же прибой выбрасывал шестиметровые трупы морских рыбоящеров – ихтиозавров. Плезиозавр напоминал тюленя с длинной шеей и головой рептилии. Хвост у него был довольно короткий, тело округлое, плавники широкие и длинные. Питались ящеры похожими на современных кальмаров белемнитами, чьими окаменевшими останками и сейчас щедро усыпано это место. Размером белемниты были около 20 сантиметров и плавали стайками. Если повезет, на берегу можно найти и скрученные в «бараний рог» раковины аммонитов.

В 2012 году это место получило статус особо охраняемого природного ландшафта. В него входит часть реки Сысолы, обнаженный берег и ближайший остров. Полюбоваться живописным видом Каргортской излучины приезжают туристы, но к воде не спускаются. Тропинка настолько скользкая и крутая, что редкий смельчак рискнет пройти по ней. На смотровой площадке установлены информационные щиты, на которых можно прочитать про обитателей юрского периода. А окаменевшие ростры белемнитов можно увидеть в местном музее, который был открыт к 400-летию села – в 1986 году.

Художник Рем Ермолин называл эту излучину Сысолы «самым красивым местом на Земле».

Артур АРТЕЕВ

Фото автора

19 августа 2011 года – в дни празднования 90-летия Республики Коми – в селе Ыб (местечко Сёрд) сдана в эксплуатацию первая очередь Финно-угорского этнокультурного парка. 21 августа здесь прошел первый этномультифестиваль «Ыбица».

В 1768 году село Ыб посетил академик Иван Лепехин, оставивший описание жизни села в своей книге «Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 годах». Вот что писал академик об Ыбе, называемом в книге «Убской волостью»:

«Приехали в Убской погост, составляющий главную селитьбу Убской волости; в коем изрядная церковь пророка Ильи. Тут мы имели случай приметить зырянскую особливую простоту и слепое повиновение к своему духовенству. Ильинский батька не только представлял у них священнослужителя, но еще и прорицателя. От его сказания зависело время сенокосу, жнитвы и прочих крестьянских предприятий».

 

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