Удобная дистанция

Как проголосовать, не посещая избирательный участок

Стартовал прием заявлений на дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Госдумы РФ IX созыва. Республика Коми такую форму волеизъявления будет практиковать в третий раз. Всего ДЭГ применят 32 субъекта РФ из 89. Дистанционное электронное голосование пройдет вместе с очным – с 18 по 20 сентября. Примечательно, что голосовать можно даже ночью.

– Форма голосования ДЭГ удобна тем, кто по тем или иным причинам не хочет или не может самостоятельно прибыть в помещение для голосования своего избирательного участка. Например, уезжает на время проведения выборов, – объясняет председатель республиканского Избиркома Дмитрий Митюшев.

Для того, чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании, необходимо подать заявление через личный кабинет единого портала Госуслуг с 3 августа по 14 сентября. При этом необходимо учитывать важный нюанс: Республика Коми использует ДЭГ, но это не значит, что все граждане, которые в настоящий момент проживают на территории нашего региона, смогут им воспользоваться. Всё зависит от адреса регистрации по месту жительства.

– Предположим, вы зарегистрированы по адресу места жительства в Санкт-Петербурге, а проживаете на территории Коми, даже имеете регистрацию по месту пребывания. Подать заявление о голосовании дистанционно вы не сможете, потому что формально вы не избиратель Республики Коми, – подчеркивает Дмитрий Митюшев.

Председатель Республиканской избирательной комиссии рекомендует не затягивать с подачей заявления. Дело в том, что выявляются факты несопоставления данных об избирателе на едином портале Госуслуг с регистром избирателей. Причины самые разные – поменялось место регистрации или просто «человеческий фактор». В случае отказа у вас будет запас времени, чтобы обратиться в Избирком РК и выяснить причину.

– Подали заявление – дождитесь уведомления о его принятии либо об отказе в его обработке. При отказе обращайтесь к нам. Мы сообщим, если вы не имеете права на дистанционную электронную форму голосования, либо предпримем все меры, чтобы запись о вас в этих двух электронных информационных системах была сопоставлена. Тогда никаких проблем не будет, – дает пояснение глава Избиркома РК.

Тот, кто будет дистанционно голосовать на территории республики, получит доступ к двум избирательным бюллетеням на выборах депутатов Госдумы РФ: по одномандатному и единому избирательным округам. Также в ряде районов (Ухта, Инта, Воркута) пройдут местные выборы, можно проголосовать и по ним в том числе. А вот те, кто будет находиться за пределами Коми, получат доступ только к одному бюллетеню: по единому избирательному округу.

Если человек подал заявление на ДЭГ, а потом передумал, он может отозвать свое заявление до 14 сентяб-ря включительно.

При возникновении технических сбоев и неполадок каждый избиратель имеет право проголосовать в помещении для голосования, даже с учетом того, что он подал заявление на участие в ДЭГ. Если интернет пропал, гражданин может прийти в любую избирательную комиссию на территории Российской Федерации, написать соответствующее заявление, объяснить причину. Члены комиссии проверят по базе данных, проголосовал он фактически или нет, исключат из списка ДЭГ, выдадут бюллетень по единому округу и после волеизъявления включат данные избирателя в специальную информационную систему «Стоп-дубль». Эта база данных о гражданах, которые проголосовали. Она доступна на всех участковых избирательных комиссиях, таким образом проголосовать дважды будет невозможно.

Еще одна важная особенность ДЭГ: если вы начали голосовать с определенного устройства и по какой-то причине не завершили процесс голосования (сбой интернета, отключение электричества), с другого устройства вы проголосовать не сможете. Система будет рассматривать это как попытку фальсификации. Завершить процесс волеизъявления надо будет на том же устройстве.

Страницу подготовила Галина ВЛАДИС

Дистанционную форму голосования в основном используют избиратели в возрасте от 36 до 45 лет. На прошлых выборах в Республике Коми зарегистрировано около 66 тысяч заявлений о намерении принять участие в ДЭГ. По факту дистанционно проголосовали 88% от этого числа.