С Днем строителя!

Автор: Республика 09.08.2026

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Республики Коми!

Примите самые искренние поздравления с Днем строителя!

В этом году профессиональному празднику – 70 лет. Этот день – дань уважения всем, кто посвятил жизнь одной из самых созидательных профессий. Это признание особой значимости вашего труда и большого вклада в развитие всех отраслей.

Благодаря вам возводятся города, появляются новые объекты экономики и социальной сферы, жизнь в республике становиться уютнее и комфортнее. Опираясь на славные традиции, заложенные ветеранами отрасли, сегодняшнее поколение строителей смело осваивает новые технологии, внедряет инновации, отвечая за качество своего труда. Особенно важно внимание, уделяемое воспитанию новой смены.

В 2026 году Сыктывкар впервые принял Всероссийский форум «Молодой специалист – Строитель будущего». Это ключевое образовательное и профориентационное событие проводится по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. В работе форума участвовали более 670 человек – работодатели, педагоги, студенты и школьники.

Уважаемые строители! Мы гордимся вашим профессионализмом и мастерством. Спасибо за самоотверженный труд, за верность своему делу. Вы – часть большой Команды Республики Коми, которая уже сегодня формирует успешный завтрашний день, будущее нашего северного региона, в котором хочется жить и работать.

Желаю вам здоровья, благополучия, семейного счастья, поддержки родных и близких. Дальнейших достижений в созидательном труде на благо республики, успешных проектов и исполнения всех намеченных планов!

Глава Республики Коми Ростислав ГОЛЬДШТЕЙН

 

 

Оставьте первый комментарий для "С Днем строителя!"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.



Powered by  Соблюдение GDPR Cookie
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.