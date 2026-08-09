Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Республики Коми!

Примите самые искренние поздравления с Днем строителя!

В этом году профессиональному празднику – 70 лет. Этот день – дань уважения всем, кто посвятил жизнь одной из самых созидательных профессий. Это признание особой значимости вашего труда и большого вклада в развитие всех отраслей.

Благодаря вам возводятся города, появляются новые объекты экономики и социальной сферы, жизнь в республике становиться уютнее и комфортнее. Опираясь на славные традиции, заложенные ветеранами отрасли, сегодняшнее поколение строителей смело осваивает новые технологии, внедряет инновации, отвечая за качество своего труда. Особенно важно внимание, уделяемое воспитанию новой смены.

В 2026 году Сыктывкар впервые принял Всероссийский форум «Молодой специалист – Строитель будущего». Это ключевое образовательное и профориентационное событие проводится по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. В работе форума участвовали более 670 человек – работодатели, педагоги, студенты и школьники.

Уважаемые строители! Мы гордимся вашим профессионализмом и мастерством. Спасибо за самоотверженный труд, за верность своему делу. Вы – часть большой Команды Республики Коми, которая уже сегодня формирует успешный завтрашний день, будущее нашего северного региона, в котором хочется жить и работать.

Желаю вам здоровья, благополучия, семейного счастья, поддержки родных и близких. Дальнейших достижений в созидательном труде на благо республики, успешных проектов и исполнения всех намеченных планов!

Глава Республики Коми Ростислав ГОЛЬДШТЕЙН